Anta Bypoll Result 2025: चौथे राउंड में पहले नंबर पर आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, समर्थकों में खुशी की लहर

सबसे पहले 350 बैलेट पेपर की मतगणना हुई थी। जिसमें बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन पहले नंबर पर थे। जबकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया दूसरे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर थे। लेकिन, पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर पहुंच थे और कांग्रेस पहले स्थान पर आ गई थी। इसके बाद दूसरे और तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे रही। लेकिन, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी होते ही नरेश मीणा पहले नंबर पर आ गए।