Anta Bypoll Result 2025: चौथे राउंड में पहले नंबर पर आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, समर्थकों में खुशी की लहर

पत्रिका फाइल फोटो
बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। अब तक चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, नरेश मीणा के समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
सुबह 10 बजे तक चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नरेश मीणा 14012 वोटों के साथ पहले नंबर पर आ गए है। वहीं, प्रमोद जैन भाया 13860 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बड़ी बात ये है कि बीजेपी के मोरपाल सुमन 9605 वोट के साथ अब तीसरे नंबर पर पहुंच गए है।
सबसे पहले 350 बैलेट पेपर की मतगणना हुई थी। जिसमें बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन पहले नंबर पर थे। जबकि कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया दूसरे और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर थे। लेकिन, पहले राउंड की मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर पहुंच थे और कांग्रेस पहले स्थान पर आ गई थी। इसके बाद दूसरे और तीसरे राउंड में कांग्रेस आगे रही। लेकिन, चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी होते ही नरेश मीणा पहले नंबर पर आ गए।
बता दें कि अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान हुआ था। कुल 2 लाख 28 हजार 264 मतदाताओं में से 1 लाख 83 हजार 99 वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें 96 हजार 141 पुरुष, 86 हजार 955 महिला और तीन अन्य मतदाता शामिल थे। उपचुनाव में 80.21 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं, कुल 2111 दिव्यांग मतदाताओं में से 1929 ने वोट डाले, जिनका मतदान प्रतिशत 91.38 रहा था।
