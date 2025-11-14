Anta By Election Result Update: बैलेट पेपर में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सबसे आगे, जानें नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट?

जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 350 बैलेट पेपर की मतगणना पूरी हो चुकी है। 5 बैलेट पेपर अयोग्य पाए गए है। शुरुआती एक घंटे की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सबसे आगे चल रहे है। वहीं, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।