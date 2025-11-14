Anta By Election Result Update: बैलेट पेपर में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सबसे आगे, जानें नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट?

मोरपाल सुमन, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया। फोटो: पत्रिका
बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। काउंटिंग खत्म होते ही अंता की जनता को नया विधायक मिल जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बैलेट पेपर में बीजेपी आगे चल रही है।
जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 350 बैलेट पेपर की मतगणना पूरी हो चुकी है। 5 बैलेट पेपर अयोग्य पाए गए है। शुरुआती एक घंटे की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सबसे आगे चल रहे है। वहीं, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।
बैलेट पेपर के बाद अब ईवीएम की मतगणना का काम शुरू हो चुका है। सुबह करीब 10 बजे पहला रुझान मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थिति साफ होती नजर आएगी। शाम 4 बजे तक नतीजे निकल आएंगे।
बता दें कि मतगणना कक्ष में 14 टेबलों पर 20 राउंड में ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव की वोटिंग में विधानसभा क्षेत्र के कुल 2 लाख 28 हजार 264 मतदाताओं में से 1 लाख 83 हजार 171 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था।
