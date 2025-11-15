Patrika LogoSwitch to English

बारां

Anta Election 2025: अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बिगाड़ा खेल, बना कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण

Baran News: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 15,612 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं नरेश मीणा ने करीब 53,800 वोट प्राप्त किए।

बारां

image

Akshita Deora

Nov 15, 2025

Anta By-Election Result First round counting complete Pramod Jain Bhaiya leads

प्रमोद जैन भाया (फोटो- पत्रिका)

Anta By Election Result: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15,612 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी।

नरेश मीणा ने निर्दलीय ही इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी। उन्होंने लगभग 53,800 वोट हासिल किए, जो बीजेपी के उम्मीदवार से सिर्फ 159 वोट कम थे। इसके कारण बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि नरेश मीणा ने बड़ी संख्या में मीणा वोटों को अपने पक्ष में कर लिया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ये वोट ज्यादातर बीजेपी के कंवरलाल मीणा को मिले थे।

नरेश मीणा इससे पहले भी कई बार चुनाव हार चुके हैं। 2024 में उन्होंने देवली-उनियारा उपचुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारे जाने के आरोप में विवादों का सामना किया था और कुछ महीने जेल में भी रहे थे।

इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर छबड़ा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। अंता उपचुनाव में कांग्रेस को जो भारी जीत मिली। उसके पीछे नरेश मीणा का भी हाथ था। जिसने बीजेपी की राह में रोड़ा अटकाया।

Published on:

15 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta Election 2025: अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बिगाड़ा खेल, बना कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण

बारां

राजस्थान न्यूज़

