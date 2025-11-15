Anta Election 2025: अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बिगाड़ा खेल, बना कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण

नरेश मीणा ने निर्दलीय ही इस चुनाव में कड़ी टक्कर दी। उन्होंने लगभग 53,800 वोट हासिल किए, जो बीजेपी के उम्मीदवार से सिर्फ 159 वोट कम थे। इसके कारण बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि नरेश मीणा ने बड़ी संख्या में मीणा वोटों को अपने पक्ष में कर लिया था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में ये वोट ज्यादातर बीजेपी के कंवरलाल मीणा को मिले थे।