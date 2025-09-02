Baran: छुरा लेकर घूम रहे युवक को पकड़ा तो निकला आरोपी, हत्या की सजा काटने गया जेल और कैदी दोस्तों के साथ मिलकर बना ली गैंग

दो महीने पहले एक दिन शाहबुद्दीन और शाकिर मेरे घर आए। नरेश भी वहीं था। हमने छबड़ा क्षेत्र में चोरी की वारदात करने की साजिश रची पर सफल नहीं हो सके। कवाई के पास एक-एक लड़का और महिला को खेमजी तिराहे पर रोक कर जेवर छीनने की कोशिश की, शोर मचने पर आसपास के लोग आ गए और शाकिर ने फायर कर दिया। राजू ने बताया कि कई थाने की पुलिस उसकी तलाश में है। इसलिए वह रतनपुरा अटरू में मकान बनाकर रह रहा है।