बारां

Baran Dol Mela: 30 अक्टूबर तक जिला कलक्टर ने निषेधाज्ञा लागू के दिए आदेश, कड़ी सुरक्षा के बीच आज निकलेंगे देव विमान और अखाड़े

डोल शोभायात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। जिले में कुल 1159 पुलिस अधिकारी को कर्मचारी रहेंगे तैनात। शहर में शोभायात्रा को लेकर 731 पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की तैनातगी की जाएगी।

बारां

Akshita Deora

Sep 03, 2025

फोटो: पत्रिका

Dol Mela Update: बारां शहर में जलझूलनी एकादशी पर बुधवार को बैण्डबाजों के साथ देव विमानों की डोल शोभायात्रा निकाली जाएगी। डोल शोभायात्रा में विभिन्न समाजों के 55 देव विमानों समेत 9 अखाड़े भी शामिल होंगे। शोभायात्रा बुधवार को श्रीजी चौक से शुरु होगी। इस दौरान चौमुखा बाजार में श्रीजी व रघुनाथजी के देव विमानों का मिलन होगा। जहां से रघुनाथजी का देव विमान सबसे आगे होगा। बुधवार दोपहर देव विमान प्रताप चौक से इंद्रा मार्केट में प्रवेश करेंगे। ये श्रीजी चौक में एकत्रित होंगे। यहां से शोभायात्रा शुरु होगी।

फोटो: पत्रिका

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि डोल शोभायात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। जिले में कुल 1159 पुलिस अधिकारी को कर्मचारी रहेंगे तैनात। शहर में शोभायात्रा को लेकर 731 पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की तैनातगी की जाएगी। इसमें तीन एएसपी, 9 पुलिस उपाधीक्षक तथा सीआई समेत एसआई व एएसआई तैनात रहेंगे। वहीं एक एसटीएफ तथा चार आरएससी की कम्पनियों के जवान भी शोभायात्रा मार्ग में तैनात रहेंगे।

image

एसटीएफ को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा। शोभायात्रा मार्ग समेत डोल मेला क्षेत्र को पांच सेक्टर में बांटा गया है। इसमें प्रत्येक स्थान पर एक मजिस्ट्रेट व एक पुलिस उपाधीक्षक समेत पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा। वहीं प्रत्येक अखाड़े व देव विमान के साथ पुलिस जाप्ता अलग से तैनात रहेगा। यह शोभायात्रा के साथ चलेगा। मार्ग पर कड़ी निगरानी के लिए चार ड्रोन भी लगातार उड़ाते रहेंगे।

बेरिकेटिंग करवाई

डोल शोभायात्रा मार्ग में वाहनों की आवाजाही पर रोकथाम के लिए विभिन्न मार्गों पर बेरिकेटिंग होगी। इसमें प्रताप चौक, स्टेशन रोड, धर्मादा चौराहा, अस्पताल रोड तथा कई अन्य गलियों व छोटे मार्गों को भी बेरिकेट्स लगाकर बंद किया जाएगा। शोभायात्रा मार्ग पर देव विमानों पर जगह-जगह पुष्प वर्षा की जाएगी। वही कई संस्थाओं द्वारा पेयजल व शीतल पेय की छबील लगाकर स्वागत किया जाएगा। मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च भी निकला गया। पुलिस ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर एक कंपनी एसटीएफ की भी तैनात की जाएगी।

फोटो: पत्रिका

ड्रोन करेंगे निगरानी

डोल शोभायात्रा मार्ग की चार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पांच दर्जन से अधिक जवान सादा वर्दी में जगह-जगह तैनात रहेंगे। जो हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। शोभायात्रा मार्ग में दर्जनों स्थानों के भवनों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी शोभायात्रा पर नजर रखी जाएगी।

फोटो: पत्रिका

19 दिन चलेगा मेला


शहर में जलझूलनी एकादशी के पर्व पर 19 दिवसीय डोल मेले का बुधवार को डोल मेला तालाब की पाळ पर पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया जाएगा। नगरपरिषद आयुक्त मोतीशंकर नागर तथा मेलाध्यक्ष ममता नागर ने बताया कि दौरान नगरपरिषद के सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहेंगे। पूजा-अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया जाएगा।

संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च, शांति और सौहार्द की अपील

आगामी त्यौहारों एवं सामाजिक आयोजनों को देखते हुए मंगलवार को जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिवांशु शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

फोटो: पत्रिका

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने मुख्य मार्गों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर लोगों से संवाद स्थापित किया और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जिला कलक्टर ने आमजन से कहा कि त्योहारों के इस मौसम में सभी धर्मों एवं वर्गों के लोग आपसी भाइचारे और सद्भाव की मिसाल कायम करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने की जानकारी भी दी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना जगाना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आगामी दो महीनों में प्रमुख पर्वों का आयोजन होगा। वहीं 3 सितम्बर बुधवार से हाड़ौती का प्रसिद्ध डोल मेला प्रारंभ हो रहा है, इसके चलते जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही रहेगी। प्रशासन ने इसके लिए भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

फोटो: पत्रिका

जिले में आज से 30 तक निषेधाज्ञा लागू

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिले में आगामी दिनों में पर्व, त्योहार के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था रखने के लिए 30 अक्टूबर तक के लिए निषेधात्मक आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू की ओर से अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय की ओर से डोल ग्यारस (एकादशी), बारावफात, अनन्त चतुर्दशी, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज आदि त्योहार हैं। इस दौरान जिले में जुलूस, झांकियां एवं शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। इसलिए निषेधाज्ञा लगाई गई है।

शहर में आज बंद रहेंगी मांस-मछली की दुकानें

बारां. जिला कलक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को डोल एकादशी पर्व के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र की सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। नगर परिषद एक्सईएन भुवनेश मीणा ने बताया कि इस संबंध में सभी मांस विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुकान मालिक अपने प्रतिष्ठान बंद रखना सुनिश्चित करें। आदेश की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Published on:

03 Sept 2025 10:23 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Dol Mela: 30 अक्टूबर तक जिला कलक्टर ने निषेधाज्ञा लागू के दिए आदेश, कड़ी सुरक्षा के बीच आज निकलेंगे देव विमान और अखाड़े

