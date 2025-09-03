Baran Dol Mela: 30 अक्टूबर तक जिला कलक्टर ने निषेधाज्ञा लागू के दिए आदेश, कड़ी सुरक्षा के बीच आज निकलेंगे देव विमान और अखाड़े

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने मुख्य मार्गों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर लोगों से संवाद स्थापित किया और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। जिला कलक्टर ने आमजन से कहा कि त्योहारों के इस मौसम में सभी धर्मों एवं वर्गों के लोग आपसी भाइचारे और सद्भाव की मिसाल कायम करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाने की जानकारी भी दी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना जगाना और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आगामी दो महीनों में प्रमुख पर्वों का आयोजन होगा। वहीं 3 सितम्बर बुधवार से हाड़ौती का प्रसिद्ध डोल मेला प्रारंभ हो रहा है, इसके चलते जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही रहेगी। प्रशासन ने इसके लिए भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं।