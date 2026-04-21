20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Rajasthan: महिला नर्स के साथ छेड़खानी करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, सीएमओ के पद पर रहते हुए की घिनौनी हरकत

CMO Arrest: महिला नर्स के साथ छेड़छाड़ करने वाले डॉक्टर शेख आरिफ इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही डॉक्टर आरिफ को एपीओ करते हुए कार्यमुक्त किया गया था।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Apr 20, 2026

Baran CMO Arrest

गिरफ्तार डॉक्टर शेख आरिफ इकबाल (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

बारां। जिले के शाहाबाद ब्लॉक में एएनएम के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपों के घेरे में आए ब्लॉक सीएमओ डॉ. शेख आरिफ इकबाल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रविवार देर रात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के निदेशक (जन स्वास्थ्य) के आदेश पर उन्हें एपीओ कर कार्यमुक्त कर दिया गया था।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता एएनएम ने 2 अप्रैल को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कार्यस्थल पर उनके साथ अनुचित व्यवहार, छेड़छाड़ और मारपीट जैसी घटनाएं की गईं। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि जांच के बाद आरोपी सीएमओ को गिरफ्तार किया गया है और मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

जांच में दोषी पाया गया डॉक्टर

इस मामले की प्रारंभिक जांच विशाखा समिति द्वारा की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को गंभीर मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया था। रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पद से हटाने का निर्णय लिया।

आरोपों की पुष्टि होने के बाद हुई कार्रवाई

डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जांच की गई और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।

सीएचसी पर तैनात हुए दूसरे चिकित्सक

गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए देवरी सीएचसी प्रभारी डॉ. श्रवण कुमार शर्मा को शाहाबाद का नया बीसीएमओ नियुक्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग कार्यस्थल पर अनुशासन और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

सामाजिक संगठनों ने बर्खास्तगी की उठाई मांग

इधर, इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सेवा से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा।

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी। पूरे प्रकरण के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जब पुलिसकर्मियों ने पहना काला बुर्का, किडनैपर्स भी खा गए चकमा, 1.5 करोड़ फिरौती कांड का खुलासा
चूरू
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Apr 2026 10:33 pm

Published on:

20 Apr 2026 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: महिला नर्स के साथ छेड़खानी करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, सीएमओ के पद पर रहते हुए की घिनौनी हरकत

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: 12000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पद पर मिली पदोन्नति, शिक्षा विभाग के आदेश जारी

Madan Dilawar
बारां

Rajasthan: बाल विवाह में पहुंची पुलिस तो भागा पंडित, हलवाई को मिल गई चेतावनी, मचा हड़कंप

Child Marriage
बारां

Baran Firing: 2 भाइयों ने शिक्षक के घर में की फायरिंग, पकड़ा गया तो बढ़ा ब्लेड प्रेशर, आरोपी अस्पताल में भर्ती

Rajasthan Police In Accident
बारां

Rajasthan Crime News : दो बच्चों की मौत पर किया था 'फेसबुक कमेंट', 11 घंटे बाद हो गया मर्डर! क्या यही है 'मनीष शर्मा हत्याकांड' का सच?

मृतक मनीष शर्मा उर्फ बिट्टू (फोटो-पत्रिका)
बारां

Baran Murder: बारां में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, बाइक से आए बदमाश, इलाके में मची अफरा-तफरी

Baran Murder
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.