Baran बच्चों की जिद पर पीहर रुकी महिला समेत बेटा-बेटी की हुई दर्दनाक मौत, सर्पदंश ने ले ली तीनों की जान

केलवाड़ा थाना अधिकारी मानसिंह ने बताया कि घटनाक्रम सुबह 4 बजे के आसपास महोदरा गांव के एक घर में हुआ है। मध्यप्रदेश के शिवपुरी के आकोदा से राखी मनाने के लिए आई पिंकी चंदेल, 7 वर्षीय बेटा और 5 साल की बेटी पलंग पर सो रहे थे। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने तीनों को डस लिया। अचानक बच्चों के रोने और तबीयत बिगड़ने पर परिजन जाग गए थे। उन्हें घर में ही एक सांप नजर आया था। इस पर परिजन ने तुरंत उसको मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान जब जहर के असर से तीनों को घबराहट होने लगी तो उनको केलवाड़ा अस्पताल लाया गया। यहां पर उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई. इस संबंध में थाने से ही पुलिस को सूचना मिली थी। घटना के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सभी परिजन केलवाड़ा अस्पताल में जमा हो गए। इसके बाद शव परिजन को सौंपे गए। इसके बाद वे शव लेकर शिवपुरी जिले स्थित गांव रवाना हो गए।