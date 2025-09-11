दस साल का रिकॉर्ड ब्रेक : जिले में 59 इंच बारिश, यह औसत से 22 इंच अधिक

बारां. शहर समेत जिलेभर में इस बार हुई बरसात ने एक दशक से भी अधिक समय के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 जून के बाद से शुरु होने वाले मानसून ने इस बार जुलाई माह में ही जिले के सभी जलस्त्रोतों को लबालब कर दिया था। लेकिन इसके बाद अगस्त माह में हुई बरसात ने लोगो के हाल बेहाल ही नहीं किए, बल्कि अतिवृष्टि से फसलों में भी व्यापक खराबा हुआ है। इस वर्ष बरसात गत वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हो गई। जिले में पिछले दस सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो औसत करीब &7 से 40 इंच निकलता है। जबकि इस बार बारिश का कुल आंकड़ा 59 इंच के करीब पहुंच गया है।