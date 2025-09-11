दस साल का रिकॉर्ड ब्रेक : जिले में 59 इंच बारिश, यह औसत से 22 इंच अधिक

सबसे अधिक किशनगंज में तो सबसे कम छीपाबड़ौद उपखंड में दर्ज
बारां. शहर समेत जिलेभर में इस बार हुई बरसात ने एक दशक से भी अधिक समय के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 जून के बाद से शुरु होने वाले मानसून ने इस बार जुलाई माह में ही जिले के सभी जलस्त्रोतों को लबालब कर दिया था। लेकिन इसके बाद अगस्त माह में हुई बरसात ने लोगो के हाल बेहाल ही नहीं किए, बल्कि अतिवृष्टि से फसलों में भी व्यापक खराबा हुआ है। इस वर्ष बरसात गत वर्ष की तुलना में डेढ़ गुना अधिक हो गई। जिले में पिछले दस सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो औसत करीब &7 से 40 इंच निकलता है। जबकि इस बार बारिश का कुल आंकड़ा 59 इंच के करीब पहुंच गया है।
जुलाई में ही कर लिया था आंकड़ा पार
जिले में वर्ष 2024 में जहां सम्पूर्ण वर्षाकाल में औसत 1129 एमएम बरसात हुई थी। इसका आंकड़ा &1 जुलाई को ही पार कर 11&0 एमएम हो गया था। हालांकि जिले का गत 10 वर्षों की औसत बरसात का आंकड़ा 1001 एमएम रहा है। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1600 एमएम के उ‘च स्तर पर जा पहुंचा।
इस वर्ष जिले में अब तक सर्वाधिक बरसात किशनगंज क्षेत्र में 1977 एमएम हो चुकी है। वहीं सबसे कम बरसात छीपाबड़ौद में 1&79 एमएम हुई है। जिले में लगातार हुई बरसात से एक ओर जलस्त्रोत डेम, तालाब, नदी-नाले तो लबालब हो गए। लेकिन फसलों को काफी क्षति पहुंची है। वहीं जनहानि भी हुई है।
अतिवृष्टि से अब तक 19 की गई जान
जिले में लगातार हुई बरसात से नदी नाले उफान पर बने रहे, इसके चलते पानी में बहने तथा डूबने से 1& जने काल का ग्रास बन गए। वहीं आकाशीय बिजली की चपेट में आने आधा दर्जन लोगों की जान चली गई। कई क‘चे व पक्के आवास व सरकारी भवनों को क्षति पहुंचने के साथ ही सड$कों व पुलियाओं को व्यापक नुकसान पहुंचा है।
अब तक हुई इतनी बारिश
तहसील बारिश
बारां 1417
अन्ता 1381
मांगरोल 1669
छबड़ा 1511
छीपाबड़ौद 1379
अटरु 1857
शाहाबाद 1616
किशनगंज 1977
गत वर्ष हुई इतनी बरसात
बारां 1222
अन्ता 960
मांगरोल 1101
छबड़ा 1007
छीपाबड़ौद 9&6
अटरु 1183
शाहाबाद 1322
किशनगंज 1&06
दस वर्षों की औसत बरसात
तहसील बारिश
बारां 933
अन्ता 869
मांगरोल 871
छबड़ा 1168
छीपाबड़ौद 871
अटरू 1037
शाहाबाद 1237
किशनगंज 1020