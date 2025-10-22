Rajasthan: नदी में गर्दन कटा शव मिलने से फैली सनसनी, रस्सी से बंधे थे पैर

Photo: Patrika
राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के टकरिया ढाणी (रामगढ़) के पास पार्वती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस को यह शव बुरी अवस्था में मिला जिसमें मृतक की गर्दन कटी हुई थी। दोनों पैरों को रस्सी से बंधा हुआ पाया गया जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
शव को बरामद करने के बाद पुलिस ने इसे बारां की मोर्चरी में रखवा दिया है जहां शव की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार शव की गर्दन पूरी तरह से काटी हुई थी लेकिन मुंह अब तक नहीं मिला है। इस स्थिति में शव मिलने से क्षेत्र में डर का माहौल है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड टीम भी पहुंची।
किशनगंज थाना अधिकारी रमेशचंद मेरोठा के मुताबिक इस मामले में डॉग स्क्वायड और अन्य जांच एजेंसियों को मौके पर भेजा गया है। शव को करीब 4 से 5 दिन तक मोर्चरी में रखा जाएगा ताकि उसकी जांच की जा सके। पुलिस मृतक की पहचान की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अज्ञात व्यक्ति की हत्या का मामला संदिग्ध परिस्थितियों में सामने आया है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
