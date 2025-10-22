Rajasthan: नदी में गर्दन कटा शव मिलने से फैली सनसनी, रस्सी से बंधे थे पैर

राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के टकरिया ढाणी (रामगढ़) के पास पार्वती नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस को यह शव बुरी अवस्था में मिला जिसमें मृतक की गर्दन कटी हुई थी। दोनों पैरों को रस्सी से बंधा हुआ पाया गया जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।