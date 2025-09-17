Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

Baran: मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच ली 16 साल की लड़की, चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, दूसरे दिन मिला शव

Rajasthan News: नदी में घात लगाए बैठे एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और पानी में खींच ले गया। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े लेकिन तब तक वह नदी में गायब हो चुकी थी।

बारां

Akshita Deora

Sep 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Crocodile Attacked On Girl Died: बारां जिले में किशनगंज के मेहताबपुरा गांव में सोमवार को नदी में पानी भरने गई 16 साल की किशोरी शिवानी को मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच लिया था। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण दहशत में आ गए।

घटना के बाद मंगलवार तड़के 6 बजे एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों के सहयोग से किशोरी का शव पार्वती नदी से बरामद कर लिया गया।

ये भी पढ़ें

नदी में पानी भरने गई किशोरी को खींच ले गया मगरमच्छ, आज करेंगे तलाश
बारां
मेहताबपुरा गांव में 16 वर्षीय बालिका शिवानी पुत्री दीनदयाल पार्वती नदी किनारे पानी भरने गई थी। इसी दौरान वहां नदी में घात लगाए मगरमच्छ ने बालिका पर हमला कर दिया और झपटकर ले गया।

थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि शिवानी पुत्री दीनदयाल सोमवार दोपहर करीबन 2 बजे पार्वती नदी में पानी भरने गई थी। उसी दौरान नदी में घात लगाए बैठे एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और पानी में खींच ले गया। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े लेकिन तब तक वह नदी में गायब हो चुकी थी।

सूचना मिलते ही SDRF टीम पहुंची

सूचना मिलने पर थाना अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को बारां से बुलाया गया। शाम 4 बजे टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि अंधेरा होने के कारण रात को सर्च रोकना पड़ा। इस दौरान गांव के लोग भी पूरी रात नदी किनारे निगरानी करते रहे।

सुबह दिखा शव

मंगलवार सुबह जैसे ही शव हल्का हुआ वह नदी की सतह पर तैरता दिखा। ग्रामीणों की मदद से एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला।जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान पुलिस बल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 12:30 pm

Published on:

17 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच ली 16 साल की लड़की, चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, दूसरे दिन मिला शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.