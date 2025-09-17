Baran: मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच ली 16 साल की लड़की, चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, दूसरे दिन मिला शव

Crocodile Attacked On Girl Died: बारां जिले में किशनगंज के मेहताबपुरा गांव में सोमवार को नदी में पानी भरने गई 16 साल की किशोरी शिवानी को मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच लिया था। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण दहशत में आ गए।
घटना के बाद मंगलवार तड़के 6 बजे एसडीआरएफ टीम और ग्रामीणों के सहयोग से किशोरी का शव पार्वती नदी से बरामद कर लिया गया।
थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि शिवानी पुत्री दीनदयाल सोमवार दोपहर करीबन 2 बजे पार्वती नदी में पानी भरने गई थी। उसी दौरान नदी में घात लगाए बैठे एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और पानी में खींच ले गया। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े लेकिन तब तक वह नदी में गायब हो चुकी थी।
सूचना मिलने पर थाना अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ टीम को बारां से बुलाया गया। शाम 4 बजे टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि अंधेरा होने के कारण रात को सर्च रोकना पड़ा। इस दौरान गांव के लोग भी पूरी रात नदी किनारे निगरानी करते रहे।
मंगलवार सुबह जैसे ही शव हल्का हुआ वह नदी की सतह पर तैरता दिखा। ग्रामीणों की मदद से एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला।जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान पुलिस बल और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।