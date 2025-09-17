Baran: मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर नदी में खींच ली 16 साल की लड़की, चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीण, दूसरे दिन मिला शव

थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि शिवानी पुत्री दीनदयाल सोमवार दोपहर करीबन 2 बजे पार्वती नदी में पानी भरने गई थी। उसी दौरान नदी में घात लगाए बैठे एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और पानी में खींच ले गया। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े लेकिन तब तक वह नदी में गायब हो चुकी थी।