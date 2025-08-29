Baran: पंचायत चुनावों से पहले EWS आरक्षण को लेकर क्यों उठी मांग? करणी सेना ने रखी ये डिमांड

Shri Rajput Karni Sena Meeting In Baran: पंचायत चुनावों की आहट के बीच राजस्थान में EWS आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजपूत समाज ने अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने की जोरदार मांग उठाई है। इसी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना की बैठक गुरुवार को राजपूत छात्रावास बारां में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी ने की।
बैठक में तय किया गया कि न सिर्फ EWS आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है बल्कि इसे पंचायतीराज चुनावों में भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार से EWS के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की गई।
बैठक में एक और अहम मुद्दा चर्चा में रहा जिसमें NCERT की किताबों में मराठा साम्राज्य के विस्तार से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी पर आपत्ति जताई गई। करणी सेना ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए आने वाले समय में इसके खिलाफ संगठित रणनीति बनाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर छात्रावास परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। जिलाध्यक्ष ऋतुराज सिंह हाडा ने बताया कि अजीत सिंह माथानी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से समाज का भव्य छात्रावास अब लगभग पूर्णता की ओर है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, “पहले समाज को मीटिंग के लिए किराए की जगह या पार्क की तलाश करनी पड़ती थी, लेकिन आज हम अपने ही छात्रावास में यह ऐतिहासिक बैठक कर रहे हैं।”
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, राजपूत महासभा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह माथानी, प्रताप सिंह नागदा, महावीर सिंह हाडा सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अंत में जिलाध्यक्ष हाडा ने सभी का आभार प्रकट किया।