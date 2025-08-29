Baran: पंचायत चुनावों से पहले EWS आरक्षण को लेकर क्यों उठी मांग? करणी सेना ने रखी ये डिमांड

Shri Rajput Karni Sena Meeting In Baran: पंचायत चुनावों की आहट के बीच राजस्थान में EWS आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजपूत समाज ने अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने की जोरदार मांग उठाई है। इसी को लेकर श्री राजपूत करणी सेना की बैठक गुरुवार को राजपूत छात्रावास बारां में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी ने की।