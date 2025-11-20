WCCB की सूचना पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बारां से हेमीपेनिस ऑर्गन के 4 तस्कर गिरफ्तार

टीम ने किशनगंज क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी, जहां छिपकर वन्यजीव अवयवों का अवैध संग्रह एवं व्यापार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कुल 48 नग हाथाजोड़ी एवं 2 ट्रैपर (वन्यजीव पकडऩे के उपकरण) जप्त किए गए साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए। जिनमें 3 राजस्थान के निवासी हैं एवं एक मध्यप्रदेश का निवासी है। रेन्जर दीपक शर्मा ने इस मामले में राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।