अंता उपचुनाव: BJP के पूर्व विधायक ने वापस लिया नामंकन, अब इन 15 प्रत्याशियों के बीच होगी चुनावी जंग

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।
रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि अन्ता विधानसभा उप चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें फार्मों की जांच और संवीक्षा के दौरान एक फार्म निरस्त कर दिया गया था। शेष 20 में से 5 ने सोमवार को नाम वापस ले लिया है।
इनमें भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं मुंडोता जयपुर के अभयदास जांगिड़, प्रताप नगर जयपुर के नरोत्तम पारीक, नयागांव बारां की सुनीता मीणा तथा बारां जिले की मांगरोल तहसील की संतोष सुमन ने भी चुनाव में नामांकन भरा था। इन्होंने भी दोपहर तीन बजे से पूर्व अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं।
प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया तथा निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत, जमील अहमद, दिलदार, धर्मवीर, नरेश, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनेल, बंसीलाल, बीलाल खान, तथा मंजूर आलम चुनावी मैदान में हैं।
