Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

अंता उपचुनाव: BJP के पूर्व विधायक ने वापस लिया नामंकन, अब इन 15 प्रत्याशियों के बीच होगी चुनावी जंग

भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Oct 28, 2025

By-elections Anta Assembly Constituency

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम हवाई सिंह यादव ने बताया कि अन्ता विधानसभा उप चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें फार्मों की जांच और संवीक्षा के दौरान एक फार्म निरस्त कर दिया गया था। शेष 20 में से 5 ने सोमवार को नाम वापस ले लिया है।

BJP के पूर्व विधायक ने वापस लिया नामंकन

इनमें भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन पत्र वापस लिया। वहीं मुंडोता जयपुर के अभयदास जांगिड़, प्रताप नगर जयपुर के नरोत्तम पारीक, नयागांव बारां की सुनीता मीणा तथा बारां जिले की मांगरोल तहसील की संतोष सुमन ने भी चुनाव में नामांकन भरा था। इन्होंने भी दोपहर तीन बजे से पूर्व अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं।

यह प्रत्याशी रहे चुनाव मैदान में

प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया तथा निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत, जमील अहमद, दिलदार, धर्मवीर, नरेश, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनेल, बंसीलाल, बीलाल खान, तथा मंजूर आलम चुनावी मैदान में हैं।

ये भी पढ़ें

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: राजस्थान सहित इन 12 राज्यों में शुरू होगा SIR, जानें क्या-क्या चाहिए होंगे दस्तावेज?
जयपुर
Central Election Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 12:57 pm

Published on:

28 Oct 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव: BJP के पूर्व विधायक ने वापस लिया नामंकन, अब इन 15 प्रत्याशियों के बीच होगी चुनावी जंग

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब साफ हुई तस्वीर, 15 प्रत्याशियों के बीच होगी अंता में चुनावी जंग

अन्ता विधानसभा उप चुनाव के अन्तर्गत सोमवार को पांच निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई। चुनाव में 15 प्रत्याशियों में जंग होगी। नामांकन वापसी के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं।
बारां

श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में एक दर्जन महिलाएं घायल

धरनावदा मार्ग पर सोमवार शाम बांके बिहारी चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, इससे उसमें सवार एक दर्जन महिलाएं घायल हो गई।
बारां

बूंदों के रथ पर सवार होकर आई ठंडक, पारा 10 डिग्री तक गिरा

पिछले 24 घंटों में कोटा समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में शहर समेत जिलेभर में बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई।
बारां

अंता उपचुनाव: कांग्रेस ने चला नया दांव, पूर्व मंत्री अशोक चांदना को क्यों सौंपी कमान? क्या BJP की रणनीति होगी फेल?

former minister Ashok Chandna
बारां

अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

Famous Dr. Vinay Malhotra wants to contest Anta by-election asked for VRS Rajasthan government gave a big blow
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.