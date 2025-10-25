अंता उपचुनाव से पहले भाजपा को राहत, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल की घर वापसी से मिला सुकून

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। कुछ दिन पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने रामपाल मेघवाल को खड़ा करवाया है, लेकिन अब रामपाल की वापसी से भाजपा को बड़ी राजनीतिक राहत मिल गई है।