‘लहंगा-चुनरी नहीं दिलाई तो कूदकर दे दूंगी जान’, चौथी मंजिल पर चढ़ी युवती ने दी धमकी

बारां शहर के मेलखेड़ी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने एक युवती निर्माणाधीन भवन की चौथी मंजिल पर चढ़ गई।

बारां

kamlesh sharma

Sep 26, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बारां। शहर के मेलखेड़ी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने एक युवती निर्माणाधीन भवन की चौथी मंजिल पर चढ़ गई। वह परिजनों से लहंगा, चुनरी व श्रंगार सामग्री की मांग को लेकर कूदने की धमकी दे रही थी।

सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक ओमेन्द्र सिंह शेखावत व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझाइश करते हुए बमुश्किल उसे नीचे उतारा। बाद में परिजनों को सौंपा गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।

उपाधीक्षक शेखावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सामने निर्माणाधीन भवन पर मजदूरी करने वाले परिवार उसी भवन में रह रहे है। मजदूर परिवार की करीब 16 वर्षीय किशारी गुरुवार रात भवन की चौथी मंजिल पर चढ़ गई तथा लहंगा-चुनरी की मांग करते हुए कूदने की धमकी दे रही थी।

समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वह जिद करती रही तो लहंगा चुनरी मंगवाया गया। कांस्टेबल लहंगा-चुनरी देने के लिए छत पर पहुंचे और जैसे ही उसने लहंगा-चुनरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो तत्परता दिखाते हुए उसे पकडक़र उतार लिया। बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवती मानसिक रूप अस्वस्थ थी।

