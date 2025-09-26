‘लहंगा-चुनरी नहीं दिलाई तो कूदकर दे दूंगी जान’, चौथी मंजिल पर चढ़ी युवती ने दी धमकी

समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वह जिद करती रही तो लहंगा चुनरी मंगवाया गया। कांस्टेबल लहंगा-चुनरी देने के लिए छत पर पहुंचे और जैसे ही उसने लहंगा-चुनरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो तत्परता दिखाते हुए उसे पकडक़र उतार लिया। बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवती मानसिक रूप अस्वस्थ थी।