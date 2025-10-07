Patrika LogoSwitch to English

बारां

आर्मी अधिकारी बनकर महिला को दिया शादी का झांसा, 7 लाख रुपए ठगे, बिहार से पकड़ा

करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा।

बारां

Oct 07, 2025

करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा।

बारां. खुद को सेना में अधिकारी बताते हुए एक शातिर ने जिले की महिला से पहले दोस्ती की ओर फिर शादी का झांसा देकर सात लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली। 8 माह पूर्व हुई इस ठगी की रिपोर्ट मई 2025 में साइबर थाने पर दर्ज कराई गई थी। मामले का पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को मुजफ्फरपुर (बिहार) से डिटेन कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी को पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि उसने जनवरी 2025 में शादी डॉट कॉम पर स्वयं की प्रोफाइल बनाई थी। इस पर 14 फरवरी 2025 को अभिषेक ङ्क्षसह राजपूत निवासी आलमबाग, लखनऊ से संपर्क हुआ। उसने स्वयं को इण्डियन आर्मी में 7 पैरा एसएफ कमाण्डो होना बताया। 18 फरवरी 2025 को अभिषेक ने पारिवारिक समस्या का हवाला देकर मदद के लिए कहा। तब तक इनके रिश्ते की बातचीत लगभग तय हो चुकी थी। विश्वास में आकर उसने 18000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया। उसके बाद भी वह बहाने बना कर पैसे लेता रहा। करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। बैक खातों की डिटेल लेकर ठगी गई राशि में से 1 लाख रुपए होल्ड करवाए गए। आरोपी विजय कुमार उर्फ अभिषेक ङ्क्षसह भूमिहार निवासी मुजफ्फपुर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से ठगी की राशि से खरीदा मोबाइल बरामद किया गया।

अंता उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, इस बार सभी पोलिंग बूथ की होगी वेबका​स्टिंग, एक पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे

निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें।
बारां

जांच में खुलासा, खराब मिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम

अस्पताल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम पूर्णत: खराब स्थिति में है। यह सिस्टम वर्तमान में कार्यशील अवस्था में नहीं है। इससे आपातकालीन समय पर होने वाली अग्नि दुर्घटना पर फायर फाइटिंग नहीं की जा सकती है।
बारां

Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होगा उपचुनाव, अब तक कौन जीता-कौन हारा? जानें पूरा इतिहास

By-elections Anta Assembly Constituency
Patrika Special News

Anta by-election : 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, राजस्थान में अंता बनी हॉट सीट, अब भाजपा-कांग्रेस में होगी जीत के लिए जंग

Anta by-election 11 November Voting Anta becomes a hot seat in Rajasthan BJP and Congress battle for victory
बारां

बाड़े से चोरी गया ट्रैक्टर बरामद, एक आरोपी झालावाड़ से गिरफ्तार किया

टीम ने आरोपी रामचंन्द्र पुत्र भैरुलाल 50 निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली झालावाड़ को गिरफ्तार किया।
बारां
