आर्मी अधिकारी बनकर महिला को दिया शादी का झांसा, 7 लाख रुपए ठगे, बिहार से पकड़ा

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि उसने जनवरी 2025 में शादी डॉट कॉम पर स्वयं की प्रोफाइल बनाई थी। इस पर 14 फरवरी 2025 को अभिषेक ङ्क्षसह राजपूत निवासी आलमबाग, लखनऊ से संपर्क हुआ। उसने स्वयं को इण्डियन आर्मी में 7 पैरा एसएफ कमाण्डो होना बताया। 18 फरवरी 2025 को अभिषेक ने पारिवारिक समस्या का हवाला देकर मदद के लिए कहा। तब तक इनके रिश्ते की बातचीत लगभग तय हो चुकी थी। विश्वास में आकर उसने 18000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दिया। उसके बाद भी वह बहाने बना कर पैसे लेता रहा। करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। बैक खातों की डिटेल लेकर ठगी गई राशि में से 1 लाख रुपए होल्ड करवाए गए। आरोपी विजय कुमार उर्फ अभिषेक ङ्क्षसह भूमिहार निवासी मुजफ्फपुर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से ठगी की राशि से खरीदा मोबाइल बरामद किया गया।