Kota Student Death: कोटा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे पत्रकार के बेटे की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

हालत में सुधार नहीं होने पर देर रात उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार रौनक को पीलिया (जॉन्डिस) हो गया था और उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई। इसके साथ ही उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी, जिस पर उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।