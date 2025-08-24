Patrika LogoSwitch to English

बारां

Baran News: भारी बारिश के बाद पीछे छूटा तबाही का मंजर, घरों का मलबा देख आंखें हुई नम

बारां में भारी बारिश के चलते कई कच्चे मकान गिरे, कई जगहों पर सड़कें उखड़ीं।

बारां

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

baran news
भारी बारिश से क्षतिग्रस्त कच्चा घर। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बारां के सीसवाली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश रुकने से खाड़ी नदी जल स्तर उतार पर है। बारिश रुकने के बाद लोग अपने मकानों की तरफ पहुंचे और तबाही का मंजर देखकर कई लोगों की आंखों में आसूं आ गए।

जलसंसाधन विभाग द्वारा खाड़ी नदी के निचले इलाकों की अन्ता रोड पुलिया से हरिजन बस्ती, मुस्लिम बस्ती तक सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, जहां कुछ जगह पर पानी निकासी के लिए छोटे-छोटे नाले दिये गए हैं। इससे पानी निकासी नहीं होने से हरिजन बस्ती, मुस्लिम बस्ती में कुछ मकानों में बरसाती पानी के भराव की हालात अब भी बनी हुई है।

जिले में झमाझम बारिश का कहर, कई रास्ते बंद, बारां शहर में कई जगह पानी भरा
बारां
जिले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बादल मेहरबान रहे। जिले के कई हिस्सों सहित शहर में तडक़े से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो दोपहर बाद तक जारी रहा। तेज हवा के साथ हुई तूफानी बारिश कहर बनकर टूटी।

कई मकान गिरे

भारी बारिश होने से राजेन्द्र योगी सोनवा, त्रिलोक सोनी डपटा रोड सीसवाली, राधेश्याम धाकड़ वार्ड नंबर 1 गुर्जर बस्ती सीसवाली, रामपाल गुर्जर वार्ड नंबर 1 के कच्चे मकान धराशायी हो गए। इससे पीड़ितों के समक्ष खाने-पीने का संकट आ गया।

वहीं राजेन्द्र योगी सोनवा ने बताया में उसके कच्चे मकान में भी दरारें पड़ गई हैं। वहीं कुछ हिस्सा गिर गया है। ग्रामपंचायत उदयपुरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया, मगर अभी तक प्रधानमंत्री आवासीय योजना में चयन नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन की चारदीवारी का कुछ हिस्सा धराशाई हो गया है।

कई सड़कें उखड़ी

सीसवाली कस्बे से बडौद महादेव मन्दिर पर जाने वाली सड़क खाळ में आई बाढ़ के तेज बहाव से उखड़ गई। इससे महादेव मन्दिर मार्ग बंद हो गया है। बड़ौद महादेव मन्दिर में रामायण पाठ चल रहा है। यहां श्रृद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। वहीं तिसाया से पटपड़ा पक्की सड़क बैरवा बस्ती पुलिया के पास खाल में आई बाढ़ के तेज बहाव में बहने से सड़क मार्ग बंद हो गया। आसपास से गुजरने वाले नदी-नालों में भारी पानी का उफान आ गया था। इससे कई गांवों के रास्तों का सम्पर्क कट गया था।

Baran: एक साथ दिखे 2 पैंथर तो डर गए लोग, मचा हड़कंप, देखें वीडियो
बारां
image

Published on:

24 Aug 2025 05:58 pm

Published on: 24 Aug 2025 05:58 pm
Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran News: भारी बारिश के बाद पीछे छूटा तबाही का मंजर, घरों का मलबा देख आंखें हुई नम

