Baran News: भारी बारिश के बाद पीछे छूटा तबाही का मंजर, घरों का मलबा देख आंखें हुई नम

सीसवाली कस्बे से बडौद महादेव मन्दिर पर जाने वाली सड़क खाळ में आई बाढ़ के तेज बहाव से उखड़ गई। इससे महादेव मन्दिर मार्ग बंद हो गया है। बड़ौद महादेव मन्दिर में रामायण पाठ चल रहा है। यहां श्रृद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। वहीं तिसाया से पटपड़ा पक्की सड़क बैरवा बस्ती पुलिया के पास खाल में आई बाढ़ के तेज बहाव में बहने से सड़क मार्ग बंद हो गया। आसपास से गुजरने वाले नदी-नालों में भारी पानी का उफान आ गया था। इससे कई गांवों के रास्तों का सम्पर्क कट गया था।