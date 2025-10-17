टिकट मिलने पर हुए भावुक, गले लगकर फफक उठे मोरपाल

source patrika photo
बारां. भाजपा की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मोरपाल सुमन इतने भावुक हो गए कि वे भाजपा जिला उपाध्यक्ष से गले से लिपटकर फफक उठे। दरअसल, भाजपा प्रदेश नेतृत्व की ओर से मोरपाल सुमन को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय से संघ कार्यालय पहुंचे सुमन जब कार्यालय से बाहर निकले तो वहां मौजूद भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन उन्हें दिख गए। ऐसे में वे उनके गले लगकर फफककर कर रो पड़े, जैन ने मोरपाल को संभाला। जब जैन ने उनसे इसका कारण पूछा तो मोरपाल ने कहा कि यह तो खुशी के आंसू है, जो बरस पड़े।
पार्टी के बाद संघ कार्यालय पहुंचे
शहर में सांसद कार्यालय पर मोरपाल सुमन को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने का पत्र मिलते ही यहां मौजूद जिलाध्यक्ष नरेश ङ्क्षसह सिकरवार, नगर अध्यक्ष ओपी पारेता समेत कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर मोरपाल सुमन को बधाई दी। सुमन यहां से पुरानी सिविल लाइंस स्थित संघ कार्यालय पहुंचे। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद वहां से सीधे प्रताप चौक पहुंचे।
खुद प्रधान, पत्नी प्रशासक
मोरपाल सुमन वर्तमान में बारां पंचायत समिति के प्रधान हैं। उन्होंने दिसंबर 2021 में हुए पंचायतराज चुनाव में जीत हासिल की और जनवरी 2022 में प्रधान का पद संभाला। उनकी पत्नी नटी बाई भी वर्तमान में बारां की तिसाया गांव की प्रशासक [पूर्व सरपंच] हैं। मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं। अंता क्षेत्र में माली समाज की अच्छी आबादी और राजनीतिक प्रभाव है। पार्टी ने स्थानीय, जमीन से जुड़ाव और साफ.सुथरी छवि को देखते हुए उन्हें टिकट दिया है।
टिकट से पहले ठगी का शिकार
टिकट के ऐलान से पहले मोरपाल सुमन नामांकन के दस्तावेज तैयार करने के लिए आए एक कॉल से ठगी का शिकार हो गए। इसके लिए उन्होंने कॉलर के कहने पर 38 हजार रुपये जमा ऑनलाइन करवा दिए। बाद में, बारां बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश ङ्क्षसह सिकरवार को इसकी जानकारी देने पर ठगी का खुलासा हुआ।
तीन और नामांकन दाखिल
अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में तीन अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा कराए। जिला निर्वाचन अनुभाग के अनुसार राजपाल ङ्क्षसह शेखावत ने पीआरवीपीओआई से व नरोत्तम पारीक और बंशीलाल ने निर्दलीय नामांकन प्रस्तुत किए।
मोरपाल आज भरेंगे नामांकन
भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन शनिवार को दोपहर 12:30 बजे निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन सांसद दुष्यंत ङ्क्षसह की मौजूदगी में सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पूर्व अंता विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता बालाजी की बगीची में जमा होंगे।
