Baran: मां-बेटों को कार से कई बार कुचल-कुचलकर दी दर्दनाक मौत, गवाही देने जा रहे थे कोर्ट, चाचा-ताऊ के बच्चों में चल रहा है जमीनी विवाद

Murder In Land Dispute: जमीनी विवाद में दो पक्षों में बरसों से चली आ रही रंजिश का अंजाम मां और बेटे को भुगतना पड़ा। गुरुवार को एनएच 27 पर भूल भूलैया चौराहे बागेश्वर ढाबे के पास बाइक से कोर्ट में गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार से कुचल कर मार दिया गया।
हत्या करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आधा दर्जन आरोपियों को डिटेन किया और शिशुपाल मीणा पुत्र रामनाथ निवासी कोटड़ी पाठेड़ा, चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र रामनाथ और चन्द्रमोहन मीणा पुत्र रामनाथ (तीनों भाई) को गिरफ्तार किया है। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा।
शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि कोटड़ी पाठेड़ा निवासी संजय मीणा (35) पुत्र रामकुमार मां रुकमणी मीणा (55) को मोटर साइकिल से गुरुवार को कोर्ट में जा रहे थे। अटरु रोड स्थित भूल भूलैया चौराहा के समीप एक ढाबे के पास दूसरी ओर से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर गिरा दिया तथा दो-तीन बार कार से दोनों को कुचल दिया। इसके बाद कार चालक डिवाइडर से कार चढ़ाकर बारां की ओर भाग निकला। मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद मृतक के परिजनों तथा समाज के लोगों में गहरा आक्रोश होने के बाद पुलिस ने पुरुषोतम मीणा, शिशुपाल मीणा, चन्द्रमोहन मीणा विनोद मीणा उर्फ मोनू निवासी कोटड़ी, देशराज बैरवा निवासी आटोन, नीरज लश्करी निवासी बारां, तथा गोलू निवासी गोद्यापुरा के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया।
सीआई चौहान ने बताया कि हत्या के इस मामले में शुक्रवार को करीब आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है, इनमें कुछ को गुरुवार रात ही डिटेन कर लिया था। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं हत्या के मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को लेकर टीम जुटी हुई है। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के कोटड़ी पाठेड़ा निवासी एक ही परिवार के दो पक्षों में कई बरसों से जमीनी विवाद चल रहा है। राजकुमार तथा पुरुषोतम मीणा दोनों पक्षों में मारपीट, आगजनी व हत्या के करीब 9 मामले दर्ज हैं।
वर्ष 2019 में पुरुषोतम मीणा के भाई मुकुट मीणा की हत्या के मामले में भी मृतक संजय मीणा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों परिवार चाचा-ताऊ की संतानें हैं। पुलिस के अनुसार पूर्व की चली आ रही रंजिश की उक्त घटना के पीछे कारण माना जा रहा है।