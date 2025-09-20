Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

Baran: मां-बेटों को कार से कई बार कुचल-कुचलकर दी दर्दनाक मौत, गवाही देने जा रहे थे कोर्ट, चाचा-ताऊ के बच्चों में चल रहा है जमीनी विवाद

दूसरी ओर से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर गिरा दिया तथा दो-तीन बार कार से दोनों को कुचल दिया। इसके बाद कार चालक डिवाइडर से कार चढ़ाकर बारां की ओर भाग निकला। मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।

बारां

Akshita Deora

Sep 20, 2025

मृतक रुकमणि मीणा और संजय मीणा की फाइल फोटो: पत्रिका

Murder In Land Dispute: जमीनी विवाद में दो पक्षों में बरसों से चली आ रही रंजिश का अंजाम मां और बेटे को भुगतना पड़ा। गुरुवार को एनएच 27 पर भूल भूलैया चौराहे बागेश्वर ढाबे के पास बाइक से कोर्ट में गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार से कुचल कर मार दिया गया।

हत्या करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आधा दर्जन आरोपियों को डिटेन किया और शिशुपाल मीणा पुत्र रामनाथ निवासी कोटड़ी पाठेड़ा, चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र रामनाथ और चन्द्रमोहन मीणा पुत्र रामनाथ (तीनों भाई) को गिरफ्तार किया है। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

गवाही देने जा रहे मां-बेटे को कार ने कुचला, हत्या का मामला दर्ज
बारां
मृतक के परिजनों की ओर से कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है।

यह है मामला

शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि कोटड़ी पाठेड़ा निवासी संजय मीणा (35) पुत्र रामकुमार मां रुकमणी मीणा (55) को मोटर साइकिल से गुरुवार को कोर्ट में जा रहे थे। अटरु रोड स्थित भूल भूलैया चौराहा के समीप एक ढाबे के पास दूसरी ओर से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर गिरा दिया तथा दो-तीन बार कार से दोनों को कुचल दिया। इसके बाद कार चालक डिवाइडर से कार चढ़ाकर बारां की ओर भाग निकला। मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।

इनसे हो रही पूछताछ

घटना के बाद मृतक के परिजनों तथा समाज के लोगों में गहरा आक्रोश होने के बाद पुलिस ने पुरुषोतम मीणा, शिशुपाल मीणा, चन्द्रमोहन मीणा विनोद मीणा उर्फ मोनू निवासी कोटड़ी, देशराज बैरवा निवासी आटोन, नीरज लश्करी निवासी बारां, तथा गोलू निवासी गोद्यापुरा के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया।

सीआई चौहान ने बताया कि हत्या के इस मामले में शुक्रवार को करीब आधा दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है, इनमें कुछ को गुरुवार रात ही डिटेन कर लिया था। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं हत्या के मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को लेकर टीम जुटी हुई है। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

यह था हत्या का कारण

पुलिस के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के कोटड़ी पाठेड़ा निवासी एक ही परिवार के दो पक्षों में कई बरसों से जमीनी विवाद चल रहा है। राजकुमार तथा पुरुषोतम मीणा दोनों पक्षों में मारपीट, आगजनी व हत्या के करीब 9 मामले दर्ज हैं।

वर्ष 2019 में पुरुषोतम मीणा के भाई मुकुट मीणा की हत्या के मामले में भी मृतक संजय मीणा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों परिवार चाचा-ताऊ की संतानें हैं। पुलिस के अनुसार पूर्व की चली आ रही रंजिश की उक्त घटना के पीछे कारण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: दोस्तों के साथ युवती को भगाने आए बदमाशों-परिजनों में खूनी संघर्ष, महिलाओं के साथ बदसलूकी, ट्रैक्टर से कुचला
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 12:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: मां-बेटों को कार से कई बार कुचल-कुचलकर दी दर्दनाक मौत, गवाही देने जा रहे थे कोर्ट, चाचा-ताऊ के बच्चों में चल रहा है जमीनी विवाद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.