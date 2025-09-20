Baran: मां-बेटों को कार से कई बार कुचल-कुचलकर दी दर्दनाक मौत, गवाही देने जा रहे थे कोर्ट, चाचा-ताऊ के बच्चों में चल रहा है जमीनी विवाद

शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि कोटड़ी पाठेड़ा निवासी संजय मीणा (35) पुत्र रामकुमार मां रुकमणी मीणा (55) को मोटर साइकिल से गुरुवार को कोर्ट में जा रहे थे। अटरु रोड स्थित भूल भूलैया चौराहा के समीप एक ढाबे के पास दूसरी ओर से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर गिरा दिया तथा दो-तीन बार कार से दोनों को कुचल दिया। इसके बाद कार चालक डिवाइडर से कार चढ़ाकर बारां की ओर भाग निकला। मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।