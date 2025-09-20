Rajasthan Crime: दोस्तों के साथ युवती को भगाने आए बदमाशों-परिजनों में खूनी संघर्ष, महिलाओं के साथ बदसलूकी, ट्रैक्टर से कुचला

युवती को अपहरण करने की नीयत से गुरुवार मध्यरात्रि दो बजे कुछ युवकों ने जिले के ओसियां थानान्तर्गत चेराई गांव के बेरड़ों का बास में मकान पर हमला कर दिया। उन्होंने मकान में तोड़-फोड़ व ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
महिलाओं से बदसलूकी भी की गई। जवाबी हमले में तीन-चार युवक घायल हो गए। दो गंभीर घायलों को जोधपुर रैफर किया गया। ओसियां थानाधिकारी राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से परस्पर विरोधी एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
पुलिस के अनुसार बेरड़ों का बास की एक युवती को कुछ दिन पहले एक युवक भगा ले गया था। इसका पता लगने पर परिजन ने तलाश कर युवती को ढूंढ निकाला था। समझाइश के बाद गुरुवार को उसे घर ले आए थे। इसका पता लगा तो युवक अपने कुछ साथियों के साथ सात-आठ वाहनों में सवार होकर रात दो बजे युवती के घर पहुंचा और मकान में हमला कर दिया।
उन्होंने परिजन के बीच सो रही युवती को जबरन साथ ले जाने का प्रयास किया। घरवालों ने विरोध किया तो हमलावर महिलाओं को घसीटकर बाहर ले जाने लगे। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आस-पास के ग्रामीण भी वहां आ गए और हमलावरों का विरोध किया। बीच बचाव करने पर लोहे के पाइप, सरियों और कुल्हाड़ी से वार किए गए। हमलावरों ने गाड़ियों से खेत की बाड़ और मुख्य गेट भी तोड़ दिया। ट्रैक्टर में भी तोड़ फोड़ की गई।
उधर युवती के घरवालों ने हमले का विरोध किया। युवकों पर हमला कर दिया। लाठियों से वार किए। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। ट्रैक्टर का टायर पांव के ऊपर से निकलने से एक युवक घायल हो गया। उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया।
वहीं कुछ अन्य युवकों के भी चोट आई। कुल्हाड़ी से हमले में एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से पांव फ्रैक्चर और सिर में चोट वाले दोनों व्यक्तियों को जोधपुर रैफर किया गया।
इस संबंध में सामराऊ गांव निवासी युवक ने युवती के घरवालों के खिलाफ कुल्हाड़ी, लाठी व सरियों से जानलेवा हमला करने, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया।
आरोप है कि वे एक युवक की पत्नी का अपहरण होने पर तलाश करते हुए बेरड़ों का बास पहुंचे थे, जहां बीच रास्ते में खड़े ट्रैक्टर हटाने की बात पर विवाद हो गया था। ट्रैक्टर हटाने को लेकर गाली गलौच के बाद मारपीट व हमला कर दिया गया था।