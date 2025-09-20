Rajasthan Crime: दोस्तों के साथ युवती को भगाने आए बदमाशों-परिजनों में खूनी संघर्ष, महिलाओं के साथ बदसलूकी, ट्रैक्टर से कुचला

उन्होंने परिजन के बीच सो रही युवती को जबरन साथ ले जाने का प्रयास किया। घरवालों ने विरोध किया तो हमलावर महिलाओं को घसीटकर बाहर ले जाने लगे। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आस-पास के ग्रामीण भी वहां आ गए और हमलावरों का विरोध किया। बीच बचाव करने पर लोहे के पाइप, सरियों और कुल्हाड़ी से वार किए गए। हमलावरों ने गाड़ियों से खेत की बाड़ और मुख्य गेट भी तोड़ दिया। ट्रैक्टर में भी तोड़ फोड़ की गई।