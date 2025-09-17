Baran: PM मोदी के 75वें बर्थडे पर MP के ‘धीरा’ चीते को गांधी सागर अभयारण्य के लिए किया रवाना, देखें वीडियो

बारां जिले के वन विभाग ने मध्यप्रदेश से चीते को प्राप्त कर आगे की जिम्मेदारी संभाली। जैतपुरा (खंडेला) बॉर्डर पर कूनो की टीम ने चीते को बारां वन अधिकारियों के सुपुर्द किया। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक चौधरी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे और चीते को एस्कॉर्ट करते हुए आगे रवाना किया।