बारां में राष्ट्रीय पर्यावरण सिंपोजियम कल से, देशभर से पहुंचेंगे विशेषज्ञ

इंटेक बारां चैैप्टर के प्रवक्ता ने बताया कि शाहाबाद जंगल एक प्राकृतिक विरासत विषय पर आयोजित इस सिंपोजियम में इंटेक गवर्निंग काउंसिल की टूरिज्म, चैैप्टर और एनवायरमेंट सलाहकार समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इसमें तय मसौदे को सांसदों को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। प्रथम दिन उदघाटन सत्र में मुख्य अतिथि ज्ञानेश्वर दयाल एडिटर द डेली पायनियर होंगे। मुख्य वक्ता मैग्सेसे अवॉर्ड प्राप्त डॉ. राजेंद्र होंगे। कार्यक्रम के इस सत्र में अध्यक्षता इंटेक एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष विष्णु कुमार साबू करेंगे। समाजसेवी जयनारायण हल्दिया विशिष्ट अतिथि होंगे। सत्र का संचालन जितेन्द्र कुमार शर्मा कन्वीनर भारतीय सांस्कृतिक निधि वराह नगरी करेंगे। दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि पर्यावरण कार्यकर्ता रोबिन ङ्क्षसह होंगे। विशिष्ट अतिथि लायंस क्लब श्रीजी के संरक्षक कुंज बिहारी नागर, भोज शोध संस्थान धार के निदेशक डॉ. दीपेन्द्र शर्मा, मुरैना के इंटेक कन्वीनर अशोक कुमार शर्मा रहेंगे। इस सत्र में डॉ.राधेश्याम गर्ग आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ अध्यक्ष होंगे। कोटा चम्बल संसद के संयोजक और के संरक्षक बृजेश विजयवर्गीय पत्रवाचन करेंगे। इसी सत्र में सरायपाली छत्तीसगढ़ के यशवंत चौधरी भी अपना पत्रवाचन करेंगे। यंग इंटेक कन्वीनर कुमार शामी द्वारा सत्र संचालन किया जाएगा।