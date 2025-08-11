अगर सक्रिय होंगी शाला प्रबंध समितियां तो ही सुधरेंगे सरकारी स्कूलों के हालात

शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज ङ्क्षसह ने बताया कि समय-समय पर पुनर्गठन, प्रशिक्षण व पुरस्कार योजना से शाला प्रबंध समितियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। स्कूल विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों को भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पिपलोदी दुखान्तिका के बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाडरवाडा के स्टाफ ने कक्षा कक्ष के लिए 5 लाख रुपए जुटाए। उन्होंने बताया कि गाडरवाड़ा नूरजी गांव के ग्रामीणों ने पिपलोदी हादसे से सबक लेते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने चलो विद्यालय बनाए अभियान के तहत कक्षा कक्ष निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाडरवाडा नूरजी में लंबे समय से कक्षा कक्षों की कमी थी। जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई और स्टाफ, अभिभावकों तथा भामाशाहों ने मिलकर तीन कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 5 लाख की राशि एकत्र की। यह पहल शिक्षा के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता और एकता को दर्शाती है। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने कहा कि अब इंतजार नहीं, समाधान खुद के स्तर पर निकालना जरूरी है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।