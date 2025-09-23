Baran: पार्वती नदी में डूबे किशोरों के शव बरामद, SDRF टीम ने किया ने रेस्क्यू

जानकारी के अनुसार कस्बे से दोपहर 2:00 बजे रविवार को पार्वती पिकअप वियर बांध के पास किशनपुरा जाने वाली पुलिया के नीचे पांच किशोर नहा रहे थे। इस दौरान नहाते समय दो किशोर विशाल और सुभान नदी के पानी की गहराई में चले गए और जलधारा के साथ बह जाने से पानी में डूब गए। तीन बच्चे गहरे पानी में नहीं होने से सुरक्षित बार निकल आए।