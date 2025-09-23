Patrika LogoSwitch to English

बारां

Baran: पार्वती नदी में डूबे किशोरों के शव बरामद, SDRF टीम ने किया ने रेस्क्यू

एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया तो दोनों किशोर के शव घटनास्थल के पास ही बरामद किए गए। शव को अस्पताल पहुंचा कर पोस्टमार्टम करवाया गया।

बारां

Nirmal Pareek

Sep 23, 2025

Demo Pic

अटरू कस्बे से पार्वती नदी पर रविवार दोपहर नहाने गए पांच किशोरों में से लापता दो किशोरों के शव सोमवार को एसडीआरएफ ने बरामद कर लिए। रविवार रात को अंधेरे के कारण बचाव अभियान बंद कर दिया गया था।

सोमवार को सुबह पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम को बुलाकर बचाव अभियान शुरू करवाया। सोमवार को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया तो दोनों किशोर के शव घटनास्थल के पास ही बरामद किए गए। शव को अस्पताल पहुंचा कर पोस्टमार्टम करवाया गया।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार कस्बे से दोपहर 2:00 बजे रविवार को पार्वती पिकअप वियर बांध के पास किशनपुरा जाने वाली पुलिया के नीचे पांच किशोर नहा रहे थे। इस दौरान नहाते समय दो किशोर विशाल और सुभान नदी के पानी की गहराई में चले गए और जलधारा के साथ बह जाने से पानी में डूब गए। तीन बच्चे गहरे पानी में नहीं होने से सुरक्षित बार निकल आए।

अस्पताल पहुंचे विधायक राधेश्याम बेरवा ने परिजनों को सांत्वना दी। मौके पर तहसीलदार योगेंद्र चतुर्वेदी को बुलाकर सरकार से मिलने वाली सहायता राशि को लेकर निर्देशित किया। तहसीलदार ने आश्वासन देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार द्वारा नियमानुसार जो भी सहायता राशि मिलेगी, वह दिलवाई जाएगी।

23 Sept 2025

23 Sept 2025 03:17 pm

Baran: पार्वती नदी में डूबे किशोरों के शव बरामद, SDRF टीम ने किया ने रेस्क्यू

