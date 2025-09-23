Patrika LogoSwitch to English

चूरू

‘दलित हो मंदिर अपवित्र हो जाएगा’ ऐसा कहकर अंदर जाने से रोका, जातिसूचक गालियां दी, विवाद बढ़ने पर हुई मारपीट

मंदिर में जाने से रोकने, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़ित लोगों ने भानीपुरा थाने के आगे जमकर प्रदर्शन किया।

चूरू

Arvind Rao

Sep 23, 2025

Dalit Man Stopped From Entering Temple in Churu
थाने के सामने प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

सरदारशहर (चूरू): भानीपुरा थाने के अंतर्गत गांव साडासर में ठाकुरजी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे एससी समुदाय के लोगों को रोकने और मारपीट करने का मामला थाने में चार लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, साडासर निवासी कानाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि गांव की गोशाला में रविवार शाम को भागवत कथा का समापन होने के बाद ग्रामीण लोग कथावाचक के साथ गोशाला से गांव के गुवाड़ के बीच बने ठाकुरजी के मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली।


कानाराम ने आगे बताया यात्रा में उसके साथ संदीप नायक, मुकेश नायक, विष्णु मेघवाल और कालूराम मेघवाल थे। शोभायात्रा के दौरान गांव के सभी लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे। इस दौरान हम भी मंदिर में घुसने लगे तो सूरजदास, शंकरदास, हिम्मत कुमार और अनिल स्वामी ने कहा कि तुम लोग मंदिर में नहीं जा सकते।

विरोध करने पर तैश में आ गए


पीड़ित ने कहा कि जब हमने इसका विरोध किया तो उक्त सभी लोग तैश में आ गए और हमारे साथ मारपीट की, जिसके कारण गंभीर चोटें आई। इस दौरान जाति सूचक गालियां भी निकाली।


भागीरथ और कालूराम ने उठाई थी आपत्ति


भागीरथ ने कहा, कथा के आयोजन में सभी ने सहयोग दिया था। इसके बावजूद मंदिर में प्रवेश से रोकना और मारपीट करना सरासर गलत है। उन्होंने बताया, पहले से ही मंदिर में दलित समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी।


कालूराम ने कहा, कथावाचक संत शंकरदास ने सभी को दर्शन करने के लिए कहा था। इस आधार पर वे मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने एससी-एसटी समाज के लोगों को प्रवेश करने से रोकते हुए कहा कि मंदिर अपवित्र हो जाएगा। जब वे फिर भी अंदर गए तो उनके साथ मारपीट की गई।


इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला


पुलिस ने धारा 126 (2), 115 (2), 196 (2), 352, 3 (5) बीएनएस 3 (1) (आर) (एस) (जेड), 3 (2) (वीए) एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में एससी समुदाय के लोगों भानीपुरा थाने के आगे प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग किए।

Published on:

23 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / ‘दलित हो मंदिर अपवित्र हो जाएगा’ ऐसा कहकर अंदर जाने से रोका, जातिसूचक गालियां दी, विवाद बढ़ने पर हुई मारपीट

