‘दलित हो मंदिर अपवित्र हो जाएगा’ ऐसा कहकर अंदर जाने से रोका, जातिसूचक गालियां दी, विवाद बढ़ने पर हुई मारपीट



पुलिस ने धारा 126 (2), 115 (2), 196 (2), 352, 3 (5) बीएनएस 3 (1) (आर) (एस) (जेड), 3 (2) (वीए) एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में एससी समुदाय के लोगों भानीपुरा थाने के आगे प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग किए।