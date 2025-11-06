राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर की सरेआम हत्या, भाई के कातिल को गोलियों से भून डाला, सालों पुरानी थी दुश्मनी



इससे पहले गश्त करते हुए मेला मैदान की ओर जा रहे सिगमा टीम के कांस्टेबल ताहिर खान को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और उसने चाकूओं से हमला कर रहे युवकों को रोकना चाहा तो एक आरोपी ने पिस्टल तानकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद पकड़े जाने के डर से तीनों देशी कट्टा पिस्टल, चाकू मौके पर छोड़कर भागने लगे तो कांस्टेबल ताहिर खान ने दो आरोपी सद्दाम बाबर और लक्की उर्फ रेहान को मौके पर ही दबोच लिया। घायल शाहरूख खान पुत्र मोहमद उस्मान (30) निवासी ओढपुरा को जिला अस्पताल पहुंचाया।