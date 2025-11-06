Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर की सरेआम हत्या, भाई के कातिल को गोलियों से भून डाला, सालों पुरानी थी दुश्मनी

बारां के डोल मेला मैदान में हिस्ट्रीशीटर शाहरुख की गोली और चाकू मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कट्टा, तीन चाकू और कारतूस बरामद किए।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Rajasthan Baran Crime

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

Baran Crime: बारां पुलिस ने मंगलवार शाम डोल मेला मैदान में हिस्ट्रीशीटर शाहरुख की हत्या करने के दो आरोपियों को पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर और चाकू से गला काटकर हत्या की थी।


हत्या के बाद पुलिस ने मौके से वारदात में प्रयुक्त हथियार एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, तीन चाकू, एक पेचकस, एक जिंदा और तीन खाली कारतूस जब्त कर लिए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया, मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे मेला मैदान में फायरिंग की सूचना पर कोतवाली प्रभारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे।


इससे पहले गश्त करते हुए मेला मैदान की ओर जा रहे सिगमा टीम के कांस्टेबल ताहिर खान को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और उसने चाकूओं से हमला कर रहे युवकों को रोकना चाहा तो एक आरोपी ने पिस्टल तानकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाद पकड़े जाने के डर से तीनों देशी कट्टा पिस्टल, चाकू मौके पर छोड़कर भागने लगे तो कांस्टेबल ताहिर खान ने दो आरोपी सद्दाम बाबर और लक्की उर्फ रेहान को मौके पर ही दबोच लिया। घायल शाहरूख खान पुत्र मोहमद उस्मान (30) निवासी ओढपुरा को जिला अस्पताल पहुंचाया।


पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज


मृतक शाहरुख के भाई सेफ अली ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि सूचना पर वह भजीते अशफाक, समीर और आदिल के साथ मौके पर पहुंचा तो शाहरुख नीचे पड़ा था। सद्दाम बाबर, अमन बाबर, लक्की मोठपुर, सलमान मोठपुर और सुरेश डांगी चाकू मार रहे थे। सद्दाम ने उस पर भी फायर किया, लेकिन दूर हटने से बच गया।


सद्दाम बाबर ने उसके भाई शाहरुख को गोली मार दी। अमन बाबर ने चाकू से गला काटा। बाकी ने उसके भाई को पकड़ रखा था। उस समय कांस्टेबल ताहिर को उन्होंने गन प्वाइंट पर रखकर आगे नहीं आने दिया व अन्य दो-तीन व्यक्ति इधर-उधर खड़े हुए थे। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया।


मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। आरोपी सरफराज उर्फ सद्दाम बाबर पुत्र अब्दुल हकीम (35) निवासी आलम पट्टी तालाब पाड़ा और रेहान खान उर्फ लक्की पुत्र अमजद खान (20) निवासी तलावड़ा मोठपुर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।


सात वर्षों से चली आ रही है रंजिश


पुलिस ने बताया कि वर्ष 2017-18 में सद्दाम बाबर के भाई शारिक ने मृतक शाहरुख के पिता उस्मान अली खान के साथ लप्पड़-थप्पड़ों से मारपीट कर दी थी। तभी से दोनों में रंजिश शुरू हो गई। शाहरुख ने उसके पिता से मारपीट का बदला लेने के लिए 2019 में अंजुमन चौराहा पर बाबर कार बाजार की दुकान पर राहुल उर्फ सरफराज, अकरम उर्फ काला गिट्टा के साथ मिलकर चाकू व गोली मारकर शारिक की हत्या कर दी थी।


करीब 2-3 साल में शारिक हत्याकांड के अभियुक्त जमानत होने पर जेल से रिहा हो गए। इसके बाद से सद्दाम बाबर अपने भाई शारिक बाबर की हत्या का बदला लेने के प्रयास में था। उसने मंगलवार को साथियों के साथ मिलकर शाहरुख पुत्र उस्मान खान की गोली व चाकू मारकर हत्या कर दी।

06 Nov 2025 12:07 pm

