Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

राजस्थान: बलात्कार से जुड़े मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हरियाणा जाना पड़ा महंगा

डीडवाना-कुचामन जिले के जसवंतगढ़ थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। एसपी ऋचा तोमर ने यह कार्रवाई बलात्कार मामले में बिना वारंट हरियाणा से आरोपी की गिरफ्तारी और शिकायत मिलने पर की।

less than 1 minute read
Google source verification

नागौर

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Nagaur Jaswantgarh police station Four policemen suspended

4 पुलिसकर्मी सस्पेंड (फोटो- पत्रिका)

डीडवाना (नागौर): डीडवाना-कुचामन जिले के जसवंतगढ़ थाने के थानाधिकारी सहित चार पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने निलंबित कर दिया। जिला पुलिस ने बताया एक मामले में शिकायत मिलने पर इनके खिलाई निलंबन की कार्रवाई की गई।


थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल महेश कुमार, कांस्टेबल बबलेश, महिला सिपाही सुबिता को निलंबित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, बलात्कार के एक मामले में पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारी से इनके खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।


सूत्रों के मुताबिक, जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने हरियाणा के एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद जसवंतगढ़ थाना पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई।


इसी दौरान आरोपी युवक के परिजन ने हरियाणा में स्थानीय पुलिस थाने में युवक को जबरन उठा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने युवक के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। युवक के परिजनों की शिकायत और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जसवंतगढ़ थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया।


बताते चलें, पुलिस कुछ समय पहले एक महिला से बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने हरियाणा गई थी। आरोप है कि पुलिस टीम ने बिना वारंट के यह कार्रवाई की। उन्होंने हरियाणा जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

ये भी पढ़ें

BNS Act: जान बचाने का कानून कागजों में कैद, लागू होता तो मिलती कड़ी सजा, घोषणाओं में ही अटके रह गए प्रयास
जयपुर
Rajasthan Jaipur BNS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / राजस्थान: बलात्कार से जुड़े मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हरियाणा जाना पड़ा महंगा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

“चाकी वाला गांव” गढ़ रहा मूर्तियां, पूरे देश में डिमांड…..

nagaur nagaur news
नागौर

बसों की हड़ताल व तीर्थयात्रियों की भीड़, ट्रेन के लगेज कोच में मजबूरी भरा सफर

nagaur nagaur news
नागौर

कृष्णा ने बहरीन में बिखेरा कबड्डी का जलवा , जीता स्वर्ण पदक

nagaur nagaurnews
नागौर

Nagaur: बिना दुल्हन के लौटाई बारात तो शेरवानी में थाने पहुंचा दूल्हा, इस बात पर शुरू हुई थी लड़ाई

नागौर

गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से ट्रेलर टकराया, विस्फोट की आशंका से दहशत

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.