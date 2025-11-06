राजस्थान: बलात्कार से जुड़े मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हरियाणा जाना पड़ा महंगा



इसी दौरान आरोपी युवक के परिजन ने हरियाणा में स्थानीय पुलिस थाने में युवक को जबरन उठा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने युवक के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। युवक के परिजनों की शिकायत और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जसवंतगढ़ थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया।