राजस्थान: बलात्कार से जुड़े मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हरियाणा जाना पड़ा महंगा

4 पुलिसकर्मी सस्पेंड (फोटो- पत्रिका)
डीडवाना (नागौर): डीडवाना-कुचामन जिले के जसवंतगढ़ थाने के थानाधिकारी सहित चार पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने निलंबित कर दिया। जिला पुलिस ने बताया एक मामले में शिकायत मिलने पर इनके खिलाई निलंबन की कार्रवाई की गई।
थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल महेश कुमार, कांस्टेबल बबलेश, महिला सिपाही सुबिता को निलंबित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, बलात्कार के एक मामले में पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारी से इनके खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद यह कार्रवाई की गई।
सूत्रों के मुताबिक, जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने हरियाणा के एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद जसवंतगढ़ थाना पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई।
इसी दौरान आरोपी युवक के परिजन ने हरियाणा में स्थानीय पुलिस थाने में युवक को जबरन उठा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने युवक के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। युवक के परिजनों की शिकायत और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जसवंतगढ़ थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया।
बताते चलें, पुलिस कुछ समय पहले एक महिला से बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने हरियाणा गई थी। आरोप है कि पुलिस टीम ने बिना वारंट के यह कार्रवाई की। उन्होंने हरियाणा जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग