Heavy Rain Alert: फिर पलटेगा मानसून, मौसम वैज्ञानिकों ने भारी बारिश को लेकर की नई भविष्यवाणी

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ माध्य समुद्र तल पर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ पर बने गहरे अवदाब के केंद्र से, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है। इस मानसून सीजन के अभी कुछ दिन बाकी है। वहीं विभाग ने 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी भागों में यलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।