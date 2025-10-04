Baran: मंडी में ‘नागिन का ड्रामा’, मुनीम की बाइक में बैठी, ऐसी कर दी हालत की ठेले पर ले जानी पड़ी, देखें वीडियो

वहां पर नागिन को निकालने का प्रयास किया लेकिन वह सीट के नीचे जा छुपी, इस दौरान भीड़ लग गई। मिस्त्री बुलवाया गया। सीट खुलवाई लेकिन नागिन नजर नही आई तो बाइक की टंकी खोल दी गई। फिर भी दिखाई नहीं दी तो बाद में फिल्टर बॉक्स खोल दिया गया। उसके बाद चेन कवर खोला। तब भी नागिन नजर नहीं आई तो फिर गाड़ी को नीचे पटक कर उसकी हैडलाइट का टोपा खोला गया। तब नागिन दिखाई दी तब जाकर मुनीम ने राहत की सांस ली। बाद में वह बाइक को ठेले में लादकर मिस्त्री दुकान पर ले गया।