Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election: अंता में CM भजनलाल का रोड शो आज, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट, बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं ने झोंकी ताकत

Anta Assembly By Election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के दौरान समर्थकों में टकराव की घटनाएं भी सामने आई हैं।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

Play video

फोटो: पत्रिका

Baran News: जहां पूरे देश की नजर बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव पर है, वहीं पूरे प्रदेश की नजर विधानसभा सीट अंता के उपचुनाव पर है। यहां 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर के साथ ही चरम पर पहुंच गया है। 9 नवंबर की शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय ने जनसंपर्क और प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

सोशल मीडिया पर भी उपचुनाव को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। उम्मीदवार और समर्थक सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

पुष्पवर्षा और ढोल नगाड़ों से होगा स्वागत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में क्षेत्र में रोड शो करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकाप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे मांगरोल पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न इलाकों में रोड शो करेंगे।

सीएम मांगरोल के सुभाष चौक से आजाद चौक होते हुए सीसवाली तिराहे तक रोड शो के लिए तैयार किए विशेष रथ पर सवार होंगे। रथ पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद दुष्यंत सिंह, प्रत्याशी मोरपाल सुमन तथा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार भी रहेंगे। शो के दौरान मुख्यमंत्री का जगह-जगह पुष्पवर्षा और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कलक्टर और एसपी ने बैठक लेकर व्यवस्थाओं पर चर्चा की और अधिकारियों से चौकस रहने को कहा।

दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

शुरुआत में दूरी बनाए रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन से क्षेत्र में हैं। राजे विभिन्न नगर पालिका क्षेत्र में जाकर स्थानीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर रही हैं। पूर्व में 2 दिन तक क्षेत्र में जनसंपर्क कर चुके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को फिर मैदान में आ गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री संजय शर्मा, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, सांसद राजेन्द्र गहलोत, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। सांसद दुष्यन्त सिंह को पार्टी ने चुनाव प्रभारी बनाया है।

मैदान में उतारी पूरी टीम

अंता उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता क्षेत्र में आ गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जनसंपर्क किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को अंता से सीसवाली तक रोड शो किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 7 नवंबर तक अंता क्षेत्र में हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के 7 से 9 नवंबर तक अंता में रहने का कार्यक्रम है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने फिलहाल संगठनात्मक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। 6 नवंबर को निर्धारित विधानसभा क्षेत्र समन्वयकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी टाल दिया है।

समर्थकों में टकराव की स्थिति

चुनाव प्रचार के चरम पर पहुंचने के साथ ही उम्मीदवारों के समर्थकों में टकराव की स्थिति भी बन रही है। कुछ जगह समर्थकों के बीच मारपीट की जानकारी भी मिली है, हालांकि ये मामले थाने तक नहीं पहुंचे। 2 दिन पूर्व क्षेत्र में रात के समय कांग्रेस डोटासरा के काफिले को सीसवाली के पास निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने घेर लिया था। उन्होंने डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी की। समर्थकों के बीच टकराव की आशंका के चलते ही ऐनवक्त पर मांगरोल में सचिन पायलट का प्रस्तावित रोड शो और सभा स्थगित कर दी गई। बोहत में भी बुधवार को उम्मीदवारों के समर्थकों में हाथापाई और धक्का-मुक्की हो गई।

निर्दलीय प्रत्याशी का गांव-गांव जनसंपर्क पर जोर

यहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भी दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। नामांकन के बाद नरेश गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। कई जगह खुले वाहन में प्रचार कर रहे हैं तो कई गांवों में वे पैदल या जुलूस के रूप में घूम रहे हैं। कई कस्बों में सभाएं भी कर चुके हैं।

चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

अंता विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य सशस्त्र पुलिस की 7 कंपनियों के करीब 600 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

Anta By Election 2025: वसुंधरा राजे की एंट्री से अंता उपचुनाव में आई नई हलचल, बयान बना चर्चा का विषय
बारां
Vasundhara Raje

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सचिन पायलट

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 08:44 am

Published on:

06 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election: अंता में CM भजनलाल का रोड शो आज, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट, बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं ने झोंकी ताकत

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta By Election 2025: उपचुनावों में किस पार्टी का पलड़ा भारी, अब अंता में भाजपा-कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग, जानें सियासी समीकरण

Anta By Election 2025
बारां

अंता उपचुनाव में प्रचार ने पकड़ा जोर: कांग्रेस के समर्थन में सचिन पायलट ने किया रोड शो, कल CM भजनलाल पहुंचेंगे बारां

बारां

Anta By Election 2025: वसुंधरा राजे की एंट्री से अंता उपचुनाव में आई नई हलचल, बयान बना चर्चा का विषय

Vasundhara Raje
बारां

अंता उपचुनाव: BJP, कांग्रेस और नरेश मीणा के सामने क्या हैं चुनौतियां, क्या है तीनों की ताकत? पढ़ें पूरा विश्लेषण

Pramod bhaya, Morpal suman and Naresh Meena
बारां

Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.