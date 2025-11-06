Anta By Election: अंता में CM भजनलाल का रोड शो आज, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट, बीजेपी-कांग्रेस के नेताओं ने झोंकी ताकत

Baran News: जहां पूरे देश की नजर बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव पर है, वहीं पूरे प्रदेश की नजर विधानसभा सीट अंता के उपचुनाव पर है। यहां 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर के साथ ही चरम पर पहुंच गया है। 9 नवंबर की शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय ने जनसंपर्क और प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।