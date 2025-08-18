Rajasthan Weather: अगले 150 मिनट के लिए 17 जिलों में आया येलो और ऑरेंज अलर्ट, झोंकदार तेज हवाओं के साथ शुरू हुई ‘मूसलाधार बारिश’

IMD Orange Alert: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई वहीं मौसम विभाग (IMD) ने अगले 150 मिनट घंटे के लिए 17 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झोंकदार हवाओं के साथ तेज बारिश और मेघगर्जन ने लोगों को गर्मी से राहत दी जबकि कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है।