बारां

Rajasthan Weather: अगले 150 मिनट के लिए 17 जिलों में आया येलो और ऑरेंज अलर्ट, झोंकदार तेज हवाओं के साथ शुरू हुई ‘मूसलाधार बारिश’

Heavy Rain Warning: कुंदनपुर में लगभग 30 मिनट तक झमाझम बारिश हुई जबकि सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है।

बारां

Akshita Deora

Aug 18, 2025

बारिश (फोटो: पत्रिका)

IMD Orange Alert: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई वहीं मौसम विभाग (IMD) ने अगले 150 मिनट घंटे के लिए 17 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झोंकदार हवाओं के साथ तेज बारिश और मेघगर्जन ने लोगों को गर्मी से राहत दी जबकि कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है।

यहां शुरू हुई बारिश

हाड़ौती के कुंदनपुर, सुल्तानपुर, अरण्डखेडा, बड़गांव, और अयाना सहित कई क्षेत्रों में बादलों की गड़गड़हाट और झोंकदार हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। कुंदनपुर में लगभग 30 मिनट तक झमाझम बारिश हुई जबकि सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है।

बारां जिले में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी बहने लगा। बीते 24 घंटे में जिले के शाहाबाद क्षेत्र में सबसे अधिक 18 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालांकि दिनभर उमस बनी रही और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अगले 150 मिनट के लिए इन जिलों में आया अलर्ट

ऑरेंज अलर्ट: नागौर, अजमेर, झुंझुनूं, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में 30 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और मध्यम बारिश की संभावना है।

वहीं जयपुर, बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, सीकर, अलवर, बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर समेत अन्य कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट दिया है।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan Weather: अगले 150 मिनट के लिए 17 जिलों में आया येलो और ऑरेंज अलर्ट, झोंकदार तेज हवाओं के साथ शुरू हुई ‘मूसलाधार बारिश’

