Monsoon: फिर होगी मानसून की भारी बारिश, आज 6 जिलों में IMD का अलर्ट, जानें राजस्थान में कहां-कहां होगी बारिश?

बीते 24 घंटों में छबड़ा में 17 एमएम, छीपाबड़ौद में 6 तथा अटरु में 7 एमएम बरसात हुई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान यथावत 34 डिग्री पर बना रहा। वहीं एवं न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट होकर 27 डिग्री पर रहा। हालांकि वातावरण में उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार जिले में शनिवार को बादल छाए रहेंगे। रविवार को धूप व छाव एवं सोमवार तथा मंगलवार को बादल छाने के साथ ही हल्की बरसात की संभावना जताई गई है।