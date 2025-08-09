9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

बारां

Monsoon: फिर होगी मानसून की भारी बारिश, आज 6 जिलों में IMD का अलर्ट, जानें राजस्थान में कहां-कहां होगी बारिश?

IMD Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार 9-10-11-12 अगस्त तक जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है।

बारां

Akshita Deora

Aug 09, 2025

फिर होगी मानसून की झमाझम बारिश (फोटो: पत्रिका)

Monsoon Update: बारां जिले के शुक्रवार को उपखंड क्षेत्रों में बरसात हुई। वहीं अन्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ ही धूप भी खिली रही। सर्वाधिक बरसात छबड़ा में 17 एमएम दर्ज की गई। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई, हालांकि उमस बनी रहने से लोग परेशान रहे। जिले में एक सप्ताह से मौसम करीब खुला हुआ है।

बीते 24 घंटों में छबड़ा में 17 एमएम, छीपाबड़ौद में 6 तथा अटरु में 7 एमएम बरसात हुई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान यथावत 34 डिग्री पर बना रहा। वहीं एवं न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट होकर 27 डिग्री पर रहा। हालांकि वातावरण में उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार जिले में शनिवार को बादल छाए रहेंगे। रविवार को धूप व छाव एवं सोमवार तथा मंगलवार को बादल छाने के साथ ही हल्की बरसात की संभावना जताई गई है।

6 जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 9 से 12 अगस्त तक जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। ऐसे में आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरे सप्ताह यानी 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के दौरान लगभग पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज होने के कारण भारी बारिश की पूरी संभावना है।

Published on:

09 Aug 2025 07:22 am

Rajasthan / Baran / Monsoon: फिर होगी मानसून की भारी बारिश, आज 6 जिलों में IMD का अलर्ट, जानें राजस्थान में कहां-कहां होगी बारिश?

