Rajasthan: पार्वती नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे, शाम तक नहीं लगा कोई सुराग, SDRF कर रही तलाश

दोपहर लगभग 2 बजे अटरू कस्बे से करीब तीन किलोमीटर दूर पांच किशोर नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान विशाल त्यागी और मोहम्मद सुभान नदी की गहरी धारा में बह गए।

बारां

Kamal Mishra

Sep 21, 2025

Baran Parvati river
दो किशोर पार्वती नदी में डूबे (फोटो-पत्रिका)

बारां। जिले के अटरू कस्बे के पास रविवार दोपहर को पार्वती नदी में नहाने गए दो किशोर डूब गए। घटना किशनपुरा जाने वाली पुलिया के पास, पार्वती बांध के नीचे हुई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद एसडीआरएफ (स्पेशल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स) की टीम को बुलाकर बचाव अभियान शुरू कराया गया।

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर लगभग 2 बजे अटरू कस्बे से करीब तीन किलोमीटर दूर पांच किशोर नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान विशाल त्यागी और मोहम्मद सुभान नदी की गहरी धारा में बह गए। जबकि हर्ष यादव, दिव्यांशु ओढ और जीशान मोहम्मद सुरक्षित बाहर निकल आए। डूबते हुए किशोरों ने आसपास मौजूद लोगों को मदद के लिए पुकारा।

मौके पर पहुंचे तहसीलदार

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे जुट गए। अटरू तहसीलदार योगेंद्र चतुर्वेदी और वृहत निरीक्षक कल्याण सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

नदी में तेज बहाव

एसडीआरएफ टीम नाव के माध्यम से नदी में लगातार तलाश कर रही है, लेकिन रविवार शाम तक दोनों किशोरों का कोई पता नहीं चल सका। बचाव अभियान में स्थानीय पुलिस और ग्रामीण भी प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि नदी में पानी की तेज धारा और गहराई की वजह से बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है।

बड़ी संख्या में लोग मौजूद

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदी में नहाने से बचने और बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। एसडीआरएफ के जवान और पुलिसकर्मी नदी किनारे डटे हुए हैं और दोनों लापता किशोरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी है। वहीं परिजन और ग्रामीण लगातार घटना स्थल पर मौजूद हैं।

Published on:

21 Sept 2025 08:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: पार्वती नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे, शाम तक नहीं लगा कोई सुराग, SDRF कर रही तलाश

