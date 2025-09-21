Rajasthan: पार्वती नदी में नहाने गए 2 किशोर डूबे, शाम तक नहीं लगा कोई सुराग, SDRF कर रही तलाश

एसडीआरएफ टीम नाव के माध्यम से नदी में लगातार तलाश कर रही है, लेकिन रविवार शाम तक दोनों किशोरों का कोई पता नहीं चल सका। बचाव अभियान में स्थानीय पुलिस और ग्रामीण भी प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि नदी में पानी की तेज धारा और गहराई की वजह से बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है।