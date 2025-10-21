बारां में फर्जी पुलिस बनकर ठगी सोने की चेन, MP के 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी



फरियादी अबरार अहमद उम्र 50 वर्ष निवासी केलवाड़ा, जिला बारां ने 15 अक्टूबर को थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2-3 बजे के बीच, वे मैन मार्केट केलवाड़ा से घर जा रहे थे।

हथवारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें रोका।