Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

बारां में फर्जी पुलिस बनकर ठगी सोने की चेन, MP के 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

बारां जिले के केलवाड़ा में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सोने की चेन ठगने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को पुलिस बताकर फरियादी से चेन लेकर नकली चेन लौटाई थी। दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं।

2 min read

बारां

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Baran

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

केलवाड़ा (बारां): थाना केलवाड़ा क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सोने की चेन की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मान सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा के सुपरविजन तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अन्दासु और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था।


गिरफ्तार आरोपियों में अब्बास जाफरी उम्र 19 वर्ष निवासी सैंधवा थाना सैंधवा सिटी, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) और सोयब अली उम्र 28 वर्ष निवासी संजय नगर कॉलोनी, मकान रेलवे स्टेशन के पास थाना हुजूर, भोपाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने इन दोनों को फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी करने तथा फरियादी से सोने की चेन ठगने के मामले में गिरफ्तार किया है।


फरियादी अबरार अहमद उम्र 50 वर्ष निवासी केलवाड़ा, जिला बारां ने 15 अक्टूबर को थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2-3 बजे के बीच, वे मैन मार्केट केलवाड़ा से घर जा रहे थे।
हथवारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें रोका।


दोनों ने पुलिस का कार्ड दिखाया और कहा कि वे पुलिस वाले हैं। कुछ ही देर में दो अन्य व्यक्ति भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। पहले आए व्यक्तियों ने फरियादी को विश्वास में लेने के लिए अपने साथियों से कहा कि वे अपनी सोने की अंगूठी उतारकर जेब में रख ले, क्योंकि आगे लूटपाट हो सकती है।


इस पर उन व्यक्तियों ने अपनी अंगूठियां उतारकर एक कागज में लपेट कर वापस ले ली और फरियादी को भी यही करने को कहा। फरियादी ने अपनी गले की सोने की चेन उतारकर उन व्यक्तियों को दे दी। आरोपियों ने कागज में लपेटी हुई नकली चेन फरियादी को वापस दे दी और कहा कि घर जाकर इसे सुरक्षित रख लेना।


जब फरियादी घर पहुंचा और चेन निकाली, तो वह नकली निकली। इस प्रकार चार अज्ञात व्यक्तियों ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी की और फरियादी की सोने की चेन लेकर फरार हो गए।


फरियादी ने रिपोर्ट में लिखा कि वह उन चारों व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकता है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना केलवाड़ा में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

Success Story: 24 साल की उम्र में RAS पास कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं निक्की गागर? युवाओं को दिया यह संदेश
भरतपुर
Nikki Gagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां में फर्जी पुलिस बनकर ठगी सोने की चेन, MP के 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta By-Election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिला इस पार्टी का साथ

naresh-meena
बारां

अंता उपचुनाव: प्रमोद जैन भाया की पत्नी ने क्यों भरा नामांकन? पर्चा रद्द होने का डर या कुछ और वजह…जानें

Urmila Jain Bhaya
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने क्यों दिया मोरपाल सुमन को टिकट? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? जानें

Morpal Suman and Vasundhara Raje
बारां

अंता उपचुनाव: BJP प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने दाखिल किया नामांकन, MP दुष्यंत सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद

Morpal Suman
बारां

ACB Action: धनतेरस पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मचारी ट्रैप, बारां कार्यालय से स्कूटी में राशि रखकर जा रहा था घर

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.