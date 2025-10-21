बारां में फर्जी पुलिस बनकर ठगी सोने की चेन, MP के 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
केलवाड़ा (बारां): थाना केलवाड़ा क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सोने की चेन की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मान सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा के सुपरविजन तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अन्दासु और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों में अब्बास जाफरी उम्र 19 वर्ष निवासी सैंधवा थाना सैंधवा सिटी, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) और सोयब अली उम्र 28 वर्ष निवासी संजय नगर कॉलोनी, मकान रेलवे स्टेशन के पास थाना हुजूर, भोपाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने इन दोनों को फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी करने तथा फरियादी से सोने की चेन ठगने के मामले में गिरफ्तार किया है।
फरियादी अबरार अहमद उम्र 50 वर्ष निवासी केलवाड़ा, जिला बारां ने 15 अक्टूबर को थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2-3 बजे के बीच, वे मैन मार्केट केलवाड़ा से घर जा रहे थे।
हथवारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आए और स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए उन्हें रोका।
दोनों ने पुलिस का कार्ड दिखाया और कहा कि वे पुलिस वाले हैं। कुछ ही देर में दो अन्य व्यक्ति भी बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। पहले आए व्यक्तियों ने फरियादी को विश्वास में लेने के लिए अपने साथियों से कहा कि वे अपनी सोने की अंगूठी उतारकर जेब में रख ले, क्योंकि आगे लूटपाट हो सकती है।
इस पर उन व्यक्तियों ने अपनी अंगूठियां उतारकर एक कागज में लपेट कर वापस ले ली और फरियादी को भी यही करने को कहा। फरियादी ने अपनी गले की सोने की चेन उतारकर उन व्यक्तियों को दे दी। आरोपियों ने कागज में लपेटी हुई नकली चेन फरियादी को वापस दे दी और कहा कि घर जाकर इसे सुरक्षित रख लेना।
जब फरियादी घर पहुंचा और चेन निकाली, तो वह नकली निकली। इस प्रकार चार अज्ञात व्यक्तियों ने योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी की और फरियादी की सोने की चेन लेकर फरार हो गए।
फरियादी ने रिपोर्ट में लिखा कि वह उन चारों व्यक्तियों को सामने आने पर पहचान सकता है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना केलवाड़ा में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
