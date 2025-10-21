Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Success Story: 24 साल की उम्र में RAS पास कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं निक्की गागर? युवाओं को दिया यह संदेश

Nikki Gagar: निक्की गागर ने बताया, उन्होंने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग ली और रोजाना आठ से दस घंटे की नियमित पढ़ाई की। तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी, ताकि ध्यान पूरी तरह अध्ययन पर केंद्रित रहे।

2 min read

भरतपुर

image

Arvind Rao

Oct 21, 2025

Nikki Gagar

Nikki Gagar (Patrika Photo)

Nikki Gagar: भरतपुर जिले के नदबई कस्बा निवासी निक्की गागर ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मात्र 24 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर निक्की ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे नदबई क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।


निक्की ने बताया कि उन्होंने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी की और रोजाना 8 से 10 घंटे नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ गतिविधियों से दूरी बनाई, ताकि ध्यान पूरी तरह से अध्ययन पर केंद्रित रहे।


पिता हैं सरकारी शिक्षक


निक्की के पिता निरोत्तम लाल गागर सरकारी शिक्षक हैं, जबकि माता कमलेश देवी गृहिणी हैं। पिता ने बताया कि उन्होंने निक्की को घरेलू कामकाज से दूर रखकर उसका पूरा सहयोग किया, ताकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। निक्की ने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुओं को दिया।


हासिल किया 119वीं रैंक


राजस्थान में एससी वर्ग में निक्की ने 119वीं रैंक हासिल की है। अपनी सफलता के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल लगन, अनुशासन और लक्ष्य की स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। निक्की ने युवाओं से कहा कि वे सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मेहनत और अध्ययन पर ध्यान दें।


निक्की की उपलब्धि बड़ी प्रेरणा


नदबई और आसपास के क्षेत्र के लोग निक्की की इस उपलब्धि को बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं। उनकी यह सफलता न केवल युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और परिवारिक सहयोग से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निक्की की कहानी यह संदेश देती है कि समर्पण और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करने वाले लोग हर क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

कजाकिस्तान से जयपुर लाया गया MBBS छात्र राहुल घोसल्या, SMS अस्पताल के ICU में इलाज जारी
जयपुर
MBBS student Rahul Ghoslaya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Success Story: 24 साल की उम्र में RAS पास कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं निक्की गागर? युवाओं को दिया यह संदेश

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News: जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव, सीओ सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल, 3 गाडिय़ां क्षतिग्रस्त

भरतपुर

दावत के लिए ऐसा खाना बनवाया कि अपनी ही शादी से पहले अरेस्ट हो गया दूल्हा, शादी रद्द…भाग गया परिवार

भरतपुर

परी बोली, “पापा भाई के साथ मुझे भी ले चलो, नए कपड़े लाने हैं” कुछ देर बाद पूरे परिवार की मौत, दो दिन से रोए जा रही दादी…

भरतपुर

फर्जी थानेदार’ कहकर चिढ़ाने वालों को दिया जवाब, भरतपुर के रजनीश गुर्जर ने RAS बनकर लिख दी नई कहानी

भरतपुर

Rajasthan: मिनी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार प्राइवेट बस, 6 घायल, मच गई चीख-पुकार, ड्राइवर-कंडक्टर भागे

Bus accident in Bharatpur
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.