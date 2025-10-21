Success Story: 24 साल की उम्र में RAS पास कर रचा इतिहास, जानें कौन हैं निक्की गागर? युवाओं को दिया यह संदेश

Nikki Gagar (Patrika Photo)
Nikki Gagar: भरतपुर जिले के नदबई कस्बा निवासी निक्की गागर ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मात्र 24 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर निक्की ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे नदबई क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
निक्की ने बताया कि उन्होंने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से तैयारी की और रोजाना 8 से 10 घंटे नियमित पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ गतिविधियों से दूरी बनाई, ताकि ध्यान पूरी तरह से अध्ययन पर केंद्रित रहे।
निक्की के पिता निरोत्तम लाल गागर सरकारी शिक्षक हैं, जबकि माता कमलेश देवी गृहिणी हैं। पिता ने बताया कि उन्होंने निक्की को घरेलू कामकाज से दूर रखकर उसका पूरा सहयोग किया, ताकि वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। निक्की ने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुओं को दिया।
राजस्थान में एससी वर्ग में निक्की ने 119वीं रैंक हासिल की है। अपनी सफलता के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल लगन, अनुशासन और लक्ष्य की स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। निक्की ने युवाओं से कहा कि वे सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मेहनत और अध्ययन पर ध्यान दें।
नदबई और आसपास के क्षेत्र के लोग निक्की की इस उपलब्धि को बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं। उनकी यह सफलता न केवल युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और परिवारिक सहयोग से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। निक्की की कहानी यह संदेश देती है कि समर्पण और आत्मविश्वास के साथ प्रयास करने वाले लोग हर क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं।
