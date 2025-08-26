Baran: पति की जमानत कराने के लिए भाई के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, अब पति छूटा तो पत्नी को हो गई जेल

बारां शहर निवासी एक महिला उसके पति को जेल से छुड़ाने के लिए अपराध के दल दल में फंसती चली गई। हाल ही में पुलिस ने उसे गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से गांजा भी बरामद किया गया। फिलहाल तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया लेकिन जेल जाने से पहले उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान उसने महिलाओं के अपराध में शामिल करने वाली अमानवीय हरकत ओर चाैंकाने वाली जानकारी दी। पुलिस ने महिला के साथ उसके सगे भाई को भी गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया था।
प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पाली थाना प्रभारी विष्णु पंकज ने बताया कि महिला ने पूछताछ में कहा कि उसका पति अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पूर्व में लूट के एक प्रकरण में पति हेमेन्द्र यादव निवासी लंका कॉलोनी को अन्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
उसे जेल से रिहा कराने के लिए परिवार पर मुसीबत आ गई। घरेलू सामान तक गिरवी रखना पड़ गया। इससे पति की जमानत का बंदोबस्त हो गया। पति बाहर भी आ गया लेकिन गिरवी रखे टीवी, मोबाइल समेत अन्य घरेलू सामानों को छुड़वाने के लिए दिक्कत हो गई। करीब डेढ़-दो लाख का कर्ज हो गया।
पति की रिहाई के लिए जिस परिचित के पास घरेलू सामनों को गिरवी रखा था वह भी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उसने कर्ज चुकता करने के लिए महिला को गांजा तस्करी की सलाह देते हुए प्रोत्साहित किया। इससे लालच और कर्ज के दबाव के चलते नशीले पदार्थो से रूबरू हुई और तस्करी करना शुरू कर दिया।
आरोपी महिला हीना यादव (25) ने यह भी बताया कि कर्ज देने वाले परिचित ने उसे रूठियाई स्टेशन क्षेत्र में किसी व्यक्ति से गांजा लाने को कहा था। इससे वह रूठियाई से गांजा लेकर ट्रेन से मोतीपुरा चौकी पहुंची तथा यहां से बारां पहुंचना था। लेकिन इससे पहले ही 16 अगस्त की शाम उसे पुलिस ने धर दबोचा। न्यायालय के आदेश पर 18 अगस्त को जेल भेज दिया तथा रिमांड के बाद उसके भाई लक्की यादव (19) को भी जेल भेज दिया।