Baran: पति की जमानत कराने के लिए भाई के साथ मिलकर पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, अब पति छूटा तो पत्नी को हो गई जेल

बारां शहर निवासी एक महिला उसके पति को जेल से छुड़ाने के लिए अपराध के दल दल में फंसती चली गई। हाल ही में पुलिस ने उसे गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से गांजा भी बरामद किया गया। फिलहाल तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया लेकिन जेल जाने से पहले उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान उसने महिलाओं के अपराध में शामिल करने वाली अमानवीय हरकत ओर चाैंकाने वाली जानकारी दी। पुलिस ने महिला के साथ उसके सगे भाई को भी गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया था।