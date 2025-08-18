Patrika LogoSwitch to English

बारां

Rajasthan: पुलिस ने भाई-बहन को रोककर बैग की ली तलाशी, मिला ये सामान तो किया गिरफ्तार

बारां जिले की बापचा थाना पुलिस ने मोतीपुरा रेलवे स्टेशन के समीप से दो भाई-बहन को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.95 किलो अवैध गांजा बरामद किया है।

बारां

kamlesh sharma

Aug 18, 2025

baran police
फोटो पत्रिका

बारां/छबड़ा। जिले की बापचा थाना पुलिस ने मोतीपुरा रेलवे स्टेशन के समीप से दो भाई-बहन को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.95 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपित भाई-बहन को रविवार को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से युवक को दो दिन के रिमांड पर लिया गया तथा महिला को न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश देने पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण की जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोतवाली व सदर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी में गिरफ्तार अभियुक्तों से उड़ीसा से गांजा तस्करी कर लाने का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस टीम अनुसंधान के लिए ओडिशा भी गई थी। इस प्रकरण में भी आशंका जताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन व डीएसपी छबड़ा विकास कुमार के नेतृत्व में बापचा थाना प्रभारी बुद्धराम थाने की टीम के साथ मोतीपुरा चौकी पीएचसी के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान मोतीपुरा रेलवे स्टेशन की ओर से बारां शहर के लंका कॉलोनी निवासी लक्की यादव व हीना यादव की पूछताछ में संतोषप्रद जानकारी नहीं देने पर तलाशी ली तो दोनों के पास मौजूद दो बैगों में टेप से चिपके हुए दो पैकेट में 3.95 किलोग्राम गांजा मिला। गांजा जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

image

पहले भी लाए, लेकिन पकड़ में नहीं आए

बापचा थाना प्रभारी बुद्धराम जाट ने बताया कि आरोपी दोनों सगे भाई बहन है। आरोपी लक्की की बहन हीना शादीशुदा है। उसके पति को भी पूर्व में गांजा रखने के मामले में पुलिस ने पकड़ा था तथा वह जेल में बंद भी रहा था। आरोपी पूर्व में भी उड़ीसा से गांजा तस्करी कर लाना बता रहे है, लेकिन बारां जिला पुलिस की पकड़ में पहली बार ही आए है। इस बिंदू पर भी जांच की जाएगी।

दोनों से पूछताछ जारी

पाली थाना प्रभारी विष्णु पंकज ने बताया कि रविवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी लक्की यादव 19 को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया है तथा उसकी बहन हीना यादव 25 को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ कर सूचनाओं की तस्दीक की जा रही है।

image

Published on:

18 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: पुलिस ने भाई-बहन को रोककर बैग की ली तलाशी, मिला ये सामान तो किया गिरफ्तार

