Rajasthan: पुलिस ने भाई-बहन को रोककर बैग की ली तलाशी, मिला ये सामान तो किया गिरफ्तार

बारां/छबड़ा। जिले की बापचा थाना पुलिस ने मोतीपुरा रेलवे स्टेशन के समीप से दो भाई-बहन को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3.95 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपित भाई-बहन को रविवार को अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से युवक को दो दिन के रिमांड पर लिया गया तथा महिला को न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश देने पर जेल भेज दिया गया। प्रकरण की जांच थाना प्रभारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोतवाली व सदर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी में गिरफ्तार अभियुक्तों से उड़ीसा से गांजा तस्करी कर लाने का खुलासा हुआ था। इसके बाद पुलिस टीम अनुसंधान के लिए ओडिशा भी गई थी। इस प्रकरण में भी आशंका जताई जा रही है।