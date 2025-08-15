टांके में डूबने से युवती की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रात करीब नौ बजे लौटे तो बेटी को घर में न देख उसकी तलाश की। इस दौरान उनको टांके का ढक्कन खुला मिला। अंदर झांकने पर ममता पानी में डूबी नजर आई तुरंत उसे बाहर निकाला और बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम बाद शव परिजनों को सौंपा। बेटी की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया।