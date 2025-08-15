टांके में डूबने से युवती की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पाली। शहर के नया बस स्टैंड के निकट केशव नगर क्षेत्र में बुधवार रात एक युवती की घर के टांके में डूबने से मौत हो गई। घटना के समय मृतका के माता-पिता केशव नगर में बहन के यहां गए हुए थे। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने बताया कि केशव नगर क्षेत्र निवासी ममता (20) पुत्री मदनलाल वादी बुधवार शाम को घर बर्तन धोने के लिए हौद से पानी निकाल रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह हौद में गिर गई। घटना के समय उसके माता-पिता केशव नगर में ही अपनी बहन के यहां गए थे।
रात करीब नौ बजे लौटे तो बेटी को घर में न देख उसकी तलाश की। इस दौरान उनको टांके का ढक्कन खुला मिला। अंदर झांकने पर ममता पानी में डूबी नजर आई तुरंत उसे बाहर निकाला और बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार सुबह पोस्टमॉर्टम बाद शव परिजनों को सौंपा। बेटी की मौत से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया।