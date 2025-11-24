बेटी की जिंदगी में रोशनी बनकर आया युवक, मानवता की मिसाल पेश करती है राजस्थान की ये अनोखी शादी

अंता निवासी रवि शर्मा शनिवार को बरात लेकर कोटा पहुंचे और महावीर नगर द्वितीय स्थित मंदिर में सेरेब्रल पाल्सी से जूझती मेघा से पूरे रस्मों के साथ धूमधाम से विवाह किया। रवि ने न सिर्फ मेघा के जीवन को रोशन किया, बल्कि समाज के सामने मानवता की मिसाल भी पेश की। रवि ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मेघा का हाथ थामना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि विकलांगता किसी इंसान की अच्छाई, संस्कार या उसके हकदार होने को कम नहीं करती। मेघा जैसी मजबूत लड़की का जीवन में साथ मिले तो हर चुनौतियों को मिलकर पार करने की हिम्मत हासिल हो जाती है।