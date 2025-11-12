Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में वोटिंग से खुश हुईं वसुंधरा राजे, VIDEO जारी कर कही ऐसी बात

फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस बार 80.21 प्रतिशत वोट पड़े, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। अंता सीट उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है, इसलिए यह चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है।
वसुंधरा राजे ने कहा कि अंता के मतदाताओं ने जिस उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, उसके लिए वे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मतदाताओं का यह साथ आगे भी बना रहेगा और सब मिलकर अंता क्षेत्र के विकास में अहम योगदान देंगे।
गौरतलब है कि वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। यही वजह है कि इस उपचुनाव का परिणाम भाजपा के साथ-साथ उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। राजे ने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आठ दिनों तक लगातार सभाएं की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो किया।
उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें भी कीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जीत या हार पर वसुंधरा राजे के प्रयासों का सीधा असर पड़ेगा।
इस उपचुनाव में भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच मुकाबला है। यह सीट भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रिक्त हुई थी। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा।
