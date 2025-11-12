Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में वोटिंग से खुश हुईं वसुंधरा राजे, VIDEO जारी कर कही ऐसी बात

गौरतलब है कि वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। यही वजह है कि इस उपचुनाव का परिणाम भाजपा के साथ-साथ उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। राजे ने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आठ दिनों तक लगातार सभाएं की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो किया।