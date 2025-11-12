Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में वोटिंग से खुश हुईं वसुंधरा राजे, VIDEO जारी कर कही ऐसी बात

अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 80.21 प्रतिशत मतदान हुआ। इस मतदान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

Vasundhara Raje

फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस बार 80.21 प्रतिशत वोट पड़े, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। अंता सीट उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है, इसलिए यह चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है।

वसुंधरा राजे ने कहा कि अंता के मतदाताओं ने जिस उत्साह और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, उसके लिए वे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मतदाताओं का यह साथ आगे भी बना रहेगा और सब मिलकर अंता क्षेत्र के विकास में अहम योगदान देंगे।

प्रतिष्ठा का विषय बना

गौरतलब है कि वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं। यही वजह है कि इस उपचुनाव का परिणाम भाजपा के साथ-साथ उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। राजे ने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आठ दिनों तक लगातार सभाएं की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो किया।

उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें भी कीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन की जीत या हार पर वसुंधरा राजे के प्रयासों का सीधा असर पड़ेगा।

इस उपचुनाव में भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच मुकाबला है। यह सीट भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रिक्त हुई थी। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप
जालोर
Kirodi Lal Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 08:07 pm

Published on:

12 Nov 2025 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में वोटिंग से खुश हुईं वसुंधरा राजे, VIDEO जारी कर कही ऐसी बात

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंता उपचुनाव: लगातार चौथी बार 80% से ज्यादा मतदान, किसको मिलेगा फायदा? BJP-कांग्रेस की क्यों बढ़ी टेंशन?

Naresh Meena
बारां

Anta By-poll: 21 करोड़ की ‘सीक्रेट’ धरपकड़ ! वोटों से पहले पुलिस ने क्या-क्या जब्त किया…सामने आई रिपोर्ट

बारां

Anta By-Election 2025: अंता उपचुनाव में कड़े मुकाबले के बीच हुआ भारी मतदान, डेढ़ लाख से अधिक लोगों ने किया वोट, देखें तस्वीरें

बारां

Anta By-Election Boycott: अंता विधानसभा के इस गांव में पड़ा सिर्फ 1 वोट, इंतजार ही करते रह गए मतदानकर्मी

बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: कीचड़ में धरने पर बैठे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, सांकली के ग्रामीणों का किया समर्थन

Naresh Meena
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.