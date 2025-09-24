2275 किसानों का मिला बड़ा तोहफा: नई टाउनशिप के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा, 48 घंटे में भुगतान

45 और 30 मीटर चौड़ी सड़कें, 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र और भूमिगत बिजली लाइनें, होटल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल और साइबर सिटी, एम्यूजमेंट पार्क, सेंट्रल ग्रीन पार्क और कम्युनिटी सेंटर और आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों का सुनियोजित विकास होगा। योजना के आसपास के गांवों में सड़क, सीवर, नाली, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और गांव सीधे शहर के विकास से जुड़ेंगे।