2275 किसानों का मिला बड़ा तोहफा: नई टाउनशिप के लिए मिलेगा चार गुना मुआवजा, 48 घंटे में भुगतान

बरेली। पीलीभीत रोड पर बनने वाली नई टाउनशिप के लिए किसानों को अब पूरा हक मिलेगा। बीडीए ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला किया कि जमीन खरीदी जाएगी किसानों की सहमति से और मुआवजा मिलेगा बढ़ी हुई सर्किल दर का चार गुना।
डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई भूमि क्रय दर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्त्व ने बताया कि योजना के तहत कुल 267.19 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी, जिससे 2275 किसानों को लाभ होगा।
समिति ने तय किया कि सामान्य भूमि के लिए 120 लाख, लिंक मार्ग से सटी भूमि के लिए 145 लाख और राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी भूमि के लिए 295 लाख प्रति हेक्टेयर का मूल्य आधार होगा। किसानों को इसका चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। बीडीए ने कहा कि जहां सहमति मिल रही है, वहां 48 घंटे के भीतर मुआवजा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
योजना में अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर, नवदिया कुर्मियान शामिल हैं। बीडीए का कहना है कि जमीन जबरन नहीं बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी जाएगी।
45 और 30 मीटर चौड़ी सड़कें, 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र और भूमिगत बिजली लाइनें, होटल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल और साइबर सिटी, एम्यूजमेंट पार्क, सेंट्रल ग्रीन पार्क और कम्युनिटी सेंटर और आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों का सुनियोजित विकास होगा। योजना के आसपास के गांवों में सड़क, सीवर, नाली, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और गांव सीधे शहर के विकास से जुड़ेंगे।
डा. ए. मनिकंडन, बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा हम किसानों के साथ साझेदारी की भावना से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उन्हें उनकी जमीन का सही और पारदर्शी मूल्य मिले। यह सिर्फ टाउनशिप योजना नहीं, बल्कि किसानों और शहर दोनों के लिए साझा विकास की दिशा में बड़ा कदम है।