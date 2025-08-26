घर की तीसरी मंजिल पर चल रही थी कीटनाशक की दुकान, जिला कृषि अधिकारी ने रद्द किया लाइसेंस

लाइसेंस में दुकान की चौहद्दी पूरब-पश्चिम में 30-30 मीटर चौड़ी दिखाई गई थी, जबकि मौके पर वह जगह एक फ्लैट निकली। जांच में यह भी पाया गया कि लाइसेंस में दर्शाए गए पते और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था। पिछले सात सालों से इस लाइसेंस के सहारे नगर निगम व नगर पंचायतों में अवैध सप्लाई करके किसानों के हक का कीटनाशक बाजार में बेचा जा रहा था।