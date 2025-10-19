गरीबों का 113 बोरी अनाज डकार गया कोटेदार, पूर्ति विभाग की जांच में हुआ खुलासा, एफआईआर दर्ज

जांच में यह भी सामने आया कि नवम्बर माह का राशन भी स्टोर कर रखा गया था, जिसमें 56 किलो अंत्योदय गेहूं, 84 किलो अंत्योदय चावल और गृहस्थी राशन शामिल है। टीम ने मौके पर इन राशन की गिनती की और यह सुनिश्चित किया कि वितरण और स्टॉक का हिसाब-किताब सही ढंग से रखा गया है या नहीं। जांच के बाद, पूर्ति निरीक्षक शंभू नाथ ने बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।