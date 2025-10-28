फर्जी आधार बनवाकर होटल में किशोरी से दुष्कर्म… शाहजहांपुर की लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर लाया था फैयाज, फिर हुआ ये

बरेली। शाहजहांपुर की एक किशोरी को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर बरेली लाया और होटल में उसकी आबरू लूट ली। हैरानी की बात यह कि आरोपी ने किशोरी का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उम्र छिपाई और उसी के सहारे होटल में कमरा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक, शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का रहने वाला फैयाज नाम का युवक उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर पिछले कुछ समय से शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा था। आरोपी की कॉस्मेटिक की दुकान पीड़िता के घर के पास ही है, जहां से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। आरोप है कि दो दिन पहले फैयाज किशोरी को झांसा देकर बरेली के बारादरी क्षेत्र स्थित राजमहल होटल में लेकर आया। यहां उसने कंप्यूटर वाले की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें लड़की की उम्र बदल दी गई थी ताकि होटल में बिना परेशानी के कमरा मिल सके। इसके बाद आरोपी ने होटल में किशोरी से दुष्कर्म किया।
बताया जा रहा है कि जब होटल स्टाफ को आरोपी की हरकतों पर शक हुआ और उसकी पहचान दूसरे समुदाय के युवक के तौर पर हुई तो वहां हंगामा मच गया। इसी बीच फैयाज मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी गाड़ी होटल पर ही छूट गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को बारादरी पुलिस ने हरूनगला पुल के पास से फैयाज को दबोच लिया। उसके पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी।
