फर्जी आधार बनवाकर होटल में किशोरी से दुष्कर्म… शाहजहांपुर की लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर लाया था फैयाज, फिर हुआ ये

जानकारी के मुताबिक, शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का रहने वाला फैयाज नाम का युवक उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर पिछले कुछ समय से शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा था। आरोपी की कॉस्मेटिक की दुकान पीड़िता के घर के पास ही है, जहां से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। आरोप है कि दो दिन पहले फैयाज किशोरी को झांसा देकर बरेली के बारादरी क्षेत्र स्थित राजमहल होटल में लेकर आया। यहां उसने कंप्यूटर वाले की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें लड़की की उम्र बदल दी गई थी ताकि होटल में बिना परेशानी के कमरा मिल सके। इसके बाद आरोपी ने होटल में किशोरी से दुष्कर्म किया।