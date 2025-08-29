जिला महिला अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ा युवक, उतारने में छूटे पुलिस के पसीने, वजह जानकर दंग रह गए लोग

बरेली। जिला महिला अस्पताल में गुरुवार रात हुई बाइक चोरी की घटना ने शुक्रवार को हंगामे का रूप ले लिया। पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराने आए युवक की बाइक चोरी हो गई, लेकिन जब अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई में उदासीनता दिखाई तो गुस्से में आकर युवक अस्पताल परिसर में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया।
जानकारी के अनुसार किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अरविंद कश्यप ने अपनी पत्नी को गुरुवार को महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। इसी दौरान रात में उसकी बाइक अस्पताल परिसर से चोरी हो गई। अरविंद ने अस्पताल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन शुक्रवार सुबह तक किसी ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया।
नाराज होकर अरविंद दोपहर को ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। जैसे ही मामला सामने आया, अस्पताल स्टाफ और अन्य मरीजों के तीमारदार वहां जमा हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास करती रही। युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन लंबी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतार लिया।
लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया।