जिला महिला अस्पताल के ओवरहेड टैंक पर चढ़ा युवक, उतारने में छूटे पुलिस के पसीने, वजह जानकर दंग रह गए लोग

नाराज होकर अरविंद दोपहर को ओवरहेड टैंक पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। जैसे ही मामला सामने आया, अस्पताल स्टाफ और अन्य मरीजों के तीमारदार वहां जमा हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास करती रही। युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा, लेकिन लंबी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतार लिया।