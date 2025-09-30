Patrika LogoSwitch to English

तौकीर के रिश्तेदार पर कार्रवाई: दामाद और सपा पार्षद के चार्जिंग स्टेशन समेत 8 जगह 1 करोड़ से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी, मुकदमा दर्ज

शुक्रवार को हुए दंगे के बाद प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है। पहले नगर निगम और बीडीए ने बुलडोजर चलाकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध निर्माण व चार्जिंग स्टेशनों पर कार्रवाई की।

बरेली। शुक्रवार को हुए दंगे के बाद प्रशासन लगातार सख्ती दिखा रहा है। पहले नगर निगम और बीडीए ने बुलडोजर चलाकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और सपा पार्षद ओमान रजा के अवैध निर्माण व चार्जिंग स्टेशनों पर कार्रवाई की। इसके बाद मंगलवार को बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन समेत आठ जगहों से 1 करोड़ 12 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ ली।

मुख्य अभियंता (वितरण) बरेली जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश को सूचना मिली कि बानखाना मोहल्ले के रजा चौक में अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को रेड के आदेश दिए। इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम और एसएसपी से अतिरिक्त फोर्स मांगी गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अधिशासी अभियंता एचआर व रेड वर्टिकल रामलाल, विजिलेंस प्रभारी प्रवर्तन दल प्रथम विक्रम सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची।

चेकिंग में सामने आया कि पांच परिसरों में 93 ई-रिक्शा सीधे पोल से कटिया डालकर 77 किलोवाट की अवैध बिजली से चार्ज किए जा रहे थे। इसके अलावा तीन घरों में भी चोरी से बिजली खींची जा रही थी। सभी अवैध तार काटकर जब्त कर लिए गए।

इस बड़े खुलासे में सपा पार्षद ओमान रजा, पूर्व पार्षद मो. नदीम, बरकत रजा खान, मोहसिन रजा खान (तौकीर रजा के भाई मन्नानी मियां के दामाद), वसीम खान, मो. हसीन और यासीन मियां शामिल हैं। इन पर एंटी पावर थेफ्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली विभाग ने सभी पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क लगाया है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि बिजली चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

