तौकीर के रिश्तेदार पर कार्रवाई: दामाद और सपा पार्षद के चार्जिंग स्टेशन समेत 8 जगह 1 करोड़ से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी, मुकदमा दर्ज

इस बड़े खुलासे में सपा पार्षद ओमान रजा, पूर्व पार्षद मो. नदीम, बरकत रजा खान, मोहसिन रजा खान (तौकीर रजा के भाई मन्नानी मियां के दामाद), वसीम खान, मो. हसीन और यासीन मियां शामिल हैं। इन पर एंटी पावर थेफ्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली विभाग ने सभी पर 1 करोड़ 12 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क लगाया है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि बिजली चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।