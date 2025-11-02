बुलेट और 50 हजार न मिलने पर पत्नी को कराया गर्भपात, फिर तीन तलाक देकर घर से निकाला, जाने पूरा मामला

पीड़िता ने प्रेमनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब दो साल पहले इज्जतनगर निवासी नदीम पुत्र अनवर मियां से हुआ था। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी, लेकिन ससुराल वालों की नजर सिर्फ दहेज पर थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति नदीम, देवर, नंद और नंदोई ने उस पर बुलेट और पचास हजार रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पिता ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कुछ नहीं दिया, तो ससुरालियों ने मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी।