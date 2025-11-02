बुलेट और 50 हजार न मिलने पर पत्नी को कराया गर्भपात, फिर तीन तलाक देकर घर से निकाला, जाने पूरा मामला

बरेली। दहेज की लालच में एक और महिला की जिंदगी तबाह हो गई। प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली महिला को उसके ससुराल वालों ने बुलेट मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये न देने पर घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने दो बार उसका गर्भपात भी कराया और आखिरकार तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया।
पीड़िता ने प्रेमनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब दो साल पहले इज्जतनगर निवासी नदीम पुत्र अनवर मियां से हुआ था। पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की थी, लेकिन ससुराल वालों की नजर सिर्फ दहेज पर थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद पति नदीम, देवर, नंद और नंदोई ने उस पर बुलेट और पचास हजार रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब पिता ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कुछ नहीं दिया, तो ससुरालियों ने मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी।
पीड़िता ने बताया कि पति नदीम ने दवा खिलाकर दो बार उसका गर्भपात कराया। 27 अगस्त को पति, देवर और देवरानी ने मिलकर उसकी पिटाई की और घर से निकाल दिया। जब वह अपनी नंद के घर मदद मांगने पहुंची, तो नंद और नंदोई ने उल्टा पति से कहा कि इसे तलाक दे दो। उसी वक्त नदीम ने तीन तलाक देकर उसका रिश्ता खत्म कर दिया।
तीन तलाक का सदमा झेल रही फरीन किसी तरह मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसने सीओ प्रथम आशुतोष शिवम से शिकायत की। आदेश मिलने पर प्रेमनगर पुलिस ने पति नदीम, देवर, देवरानी, नंद और नंदोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि मामला गंभीर है। जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
