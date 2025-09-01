दो किसानों की मौत के बाद अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा अभियान, 66 गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद

बरेली। अलीगंज में हरियाणा प्रदेश से लाई गई शराब पीने से दो किसानों की मौत और एक की हालत गंभीर होने के बाद बरेली पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर रविवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई।
थाना क्षेत्र के गांव त्रिराई दत्तनगर निवासी भगवानदास फरीदाबाद की एक कंपनी में काम करता है, बुधवार को घर लौटा था। वह अपने साथ हरियाणा की शराब भी लेकर आया। शुक्रवार को उसने इस शराब को ठंढे की बोतल में भरकर गांव के सूरजपाल, रामवीर कश्यप के साथ बृजपाल के ट्यूबवेल पर शराब पी। देर रात तक शराब पीने के बाद रामवीर और सूरज की मौत हो गई, जबकि भगवानदास की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।
दो किसानों की मौत से हड़कंप मचते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 66 शराब तस्करों और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई में चार अवैध शराब भट्टियां भी ध्वस्त की गईं। आरोपियों के कब्जे से 520 लीटर कच्ची शराब, 476 पव्वे अंग्रेजी शराब, 36 शराब के पाउच और 610 लीटर लहन (कच्चा माल) बरामद किया गया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।