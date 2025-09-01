दो किसानों की मौत के बाद अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा अभियान, 66 गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद

थाना क्षेत्र के गांव त्रिराई दत्तनगर निवासी भगवानदास फरीदाबाद की एक कंपनी में काम करता है, बुधवार को घर लौटा था। वह अपने साथ हरियाणा की शराब भी लेकर आया। शुक्रवार को उसने इस शराब को ठंढे की बोतल में भरकर गांव के सूरजपाल, रामवीर कश्यप के साथ बृजपाल के ट्यूबवेल पर शराब पी। देर रात तक शराब पीने के बाद रामवीर और सूरज की मौत हो गई, जबकि भगवानदास की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।