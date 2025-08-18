10 लाख की फिरौती के लिए मासूम का अपहरण, रुपये न देने पर की हत्या, मुठभेड़ में दबोचा गया आरोपी

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। गांव के ही शातिर युवक वसीम ने 10 साल के आहिल को अगवा कर लिया और उसके पिता से व्हाट्सएप पर 10 लाख की फिरौती मांग डाली। लेकिन जब पुलिस तक खबर पहुंची तो आरोपी बौखला गया और मासूम का गला ब्लेड से रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।