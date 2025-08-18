10 लाख की फिरौती के लिए मासूम का अपहरण, रुपये न देने पर की हत्या, मुठभेड़ में दबोचा गया आरोपी

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। गांव के ही शातिर युवक वसीम ने 10 साल के आहिल को अगवा कर लिया और उसके पिता से व्हाट्सएप पर 10 लाख की फिरौती मांग डाली। लेकिन जब पुलिस तक खबर पहुंची तो आरोपी बौखला गया और मासूम का गला ब्लेड से रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।
सोमवार सुबह पुलिस और बदमाश वसीम आमने-सामने आ गए। मुठभेड़ में वसीम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर खेत से आहिल का खून से लथपथ शव बरामद हुआ।
आहिल की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, घर में कोहराम मच गया। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि गांव का ही एक युवक इतनी हैवानियत पर उतर आएगा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।